Dejó Pumas para irse a Europa y hoy es protagonista de una foto que da la vuelta al mundo

Mientras que hay un exfutbolista de Pumas que cambió de equipo y hoy lo sufre, hay otro que dejó a la UNAM para irse a Europa y hoy es protagonista de una foto que da la vuelta al mundo. Pues se trata de un futbolista mexicano que ya está brillando en la Serie A de Italia y que, con menos de 50 partidos con la playera auriazul, ya genera orgullo.

Así como Pumas se prepara para la Gran Final y se habla del historial con Cruz Azul, en Europa está brillando Johan Vásquez, el defensa central que se marchó de la Universidad Nacional para ahora destacar en el Genoa de Italia. El futbolista de 27 años tuvo una foto que llamó la atención de todo México porque se lo ve con la afición de fondo y él con los brazos en alto.

La historia de la foto de Johan Vásquez en el Genoa

La foto generó orgullo porque se ve a Vásquez con su puño en alto y el gafete de capitán en su mano, después de anotar un gol. De fondo se ve la afición del Genoa, ovacionando sin parar al futbolista con pasado en Pumas UNAM. Desde su llegada a Italia, el jugador de 27 años no deja de sorprender por su buen nivel en Europa.

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La imagen en cuestión fue en el partido entre el Genoa y el AC Milan, donde el defensor marcó el gol de su equipo. Sin embargo, su equipo perdió 1-2 en su estadio. De todos modos, la foto no deja de sorprender.

Johan Vásquez es el mejor jugador de la Serie A de Italia

El defensa de 27 años, Johan Vásquez, se destaca en el Genoa por ser el mejor jugador de la Serie A, precisamente por ser el futbolista que más minutos disputó en Italia en esta temporada. Solamente se perdió el partido contra la Fiorentina el 10 de mayo, donde el entrenador lo dejó descansar.

Las estadísticas de Johan Vásquez en Pumas UNAM

De acuerdo a las estadísticas del sitio BeSoccer, los números de Johan Vásquez jugando en Pumas de la UNAM son los siguientes: