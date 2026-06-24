Del “quiere volar” nace ahora “cooperacha": la nueva tendencia mexicana en el Mundial 2026 que hizo llorar a todos

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa generando nuevas tendencias. La afición mexicana logró hacerse viral gracias a su ingenio y picardía para festejar a su manera la cita mundialista. Surgiendo varios videos con un ritual llamado “quiere volar”, el cual consiste en tomar a un aficionado y entre la multitud impulsarlo por los aires.

Sin embargo, no todo es fiesta dentro de la afición mexicana, ya que una nueva tendencia llamada “cooperacha” que busca implementarse en la afición mexicana con el mismo éxito que el “quiere volar”.

Fans o Aficion during the Opening Ceremony of the FIFA World Cup 2026 at Mexico City Stadium, on June 11, 2026, Mexico City, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

La nueva tendencia mexicana de Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las calles en las principales sedes de la justa mundialista han sido inundadas por miles de aficionados al futbol. En este caso, la Glorieta de la Minerva en Jalisco dejó un emotivo momento en donde un sector de la afición decidió hacer una colecta para un vendedor ambulante de la tercera edad que se encontraba con su perrito.

El mejor video que vas a ver hoy, los aficionados mexicanos vieron a un señor que vendía en la calle junto a su perrito y se pusieron a recolectar dinero entre todos para apoyarlo🇲🇽❤️



Ese es mi país✨ pic.twitter.com/MsohPcRUOS — Roberto Haz (@tudimebeto) June 24, 2026

El video concluía con el fin de la colecta y aplausos por parte de la multitud que le otorgaba dicho presente al vendedor ambulante, naciendo la tendencia de "la cooperacha" dentro de la justa mundialista, generando reacciones positivas en redes como el comentario del usuario @_alanpicks99 en X: “Este SI es mi país”.

Aficionado hace un llamado de conciencia en plena fiesta mundialista

Luego de que el video se hiciera viral en Tiktok, un usuario de nombre Ricaldiez10 comentó que él fue quien inició la colecta para el vendedor ambulante, por lo que no dudó en compartir un mensaje de concientización para apoyar a quienes pasan por momentos complicados.

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“Me compartieron hoy el video, soy el que armó la coperacha. Todos pasamos cosas difíciles y si podemos aportar un poco, haremos mucha diferencia, hicimos feliz no solo al señor, sino a muchos con esta acción. SEAN FELICES. VIVA MÉXICO”, comentó dentro del video.

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