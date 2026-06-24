México, España y Argentina: este dato alimenta la ilusión mexicana en el Mundial 2026

México sueña con superar el famoso cuarto partido y su inicio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha podido ser mejor. El equipo de Javier Aguirre ganó sus dos primeros partidos y, a falta de una jornada por disputarse, se clasificó a los Dieciseisavos de Final como primero del Grupo A. Por los nuevos criterios de desempate, ningún otro equipo del grupo podrá superar al combinado azteca en esta última fecha y la afición sigue soñando.

México entre dos de las mejores selecciones del mundo

Pero eso no es todo, ya que México cuenta con estadísticas enormes para ilusionarse a lo grande. Una de ellas la comparte solamente con España, Argentina y el conjunto de Ghana. Resulta que estas tres selecciones junto a México, son las únicas que no han recibido goles en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Teniendo en cuenta la cantidad de tantos que lleva el torneo a día de hoy (141) es un dato más que llamativo.

Pero eso no es todo, ya que de estas cuatro selecciones, solo dos lograron ganar sus dos primeros partidos: Argentina y México. Lo cierto es que el combinado azteca tiene argumentos de sobra para ilusionarse con superar el famoso cuarto partido y, por qué no, lograr su mejor participación en la historia de las Copas del Mundo. Recordemos que logró llegar a Cuartos de Final en México 1970 y México 1986, siendo anfitrión en ambas ediciones.

TE PUEDE INTERESAR:



El invicto que alimenta la ilusión de México en 2026

Además de estos datos, otra estadística que permite al pueblo mexicano ilusionarse es que la Selección Mexicana nunca ha perdido en el Estadio Ciudad de México (Azteca) en la historia de las Copas del Mundo. Teniendo en cuenta los Mundiales mencionados y sumando su participación en 2026, el combinado azteca acumula un saldo histórico de 6 triunfos y 2 empates jugando en este recinto.

Esta noche enfrentará a República Checa para cerrar el Grupo A y estirar el invicto en el Estadio Ciudad de México. Además, la Selección Mexicana se aseguró el primer lugar de la zona, por lo que disputará tanto Dieciseisavos de Final como unos hipotéticos Octavos de Final en el mismo inmueble. Si se mantiene la imbatibilidad de México en la capital como ha sucedido en toda la historia, podría ilusionarse con unos Cuartos de Final en esta justa veraniega.