Del Super Bowl a la pista: El nuevo auto Cadillac ya rodó con Checo Pérez al volante

Cadillac no quiso que su entrada a la Fórmula 1 se quedara solo en una gran postal televisiva. Apenas unas horas después de mostrar su imagen al mundo durante el Super Bowl LX , el nuevo equipo estadounidense salió a pista y convirtió el ruido mediático en kilómetros reales.

El escenario fue el Circuito Internacional de Bahréin, donde la escudería completó su primer filming day oficial.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Checo, Bottas y el primer vistazo al Cadillac real

El trabajo en pista se repartió entre Checo Pérez y Valtteri Bottas, la dupla elegida para liderar el proyecto en su año debut. No fue un test de rendimiento, ni mucho menos, pero sí el primer contacto real del equipo con su propio monoplaza bajo condiciones controladas.

Desde el garaje, Zhou Guanyu, piloto reserva, observó cada detalle y dejó claro que la decoración no es casualidad.

No hubo tiempos oficiales ni simulaciones largas. Fue una jornada para comprobar sistemas, sensaciones básicas y, sobre todo, empezar a construir rutina. En un equipo nuevo, eso vale oro.

Mucho más que un auto bonito: la jugada Cadillac

Revelar el diseño durante el Super Bowl y salir a pista casi de inmediato no es un capricho. Es un golpe sobre la mesa. Cadillac sabe que su pelea no solo está en la parrilla, sino también en el mercado estadounidense, donde la Fórmula 1 crece a un ritmo brutal.

Asociar su debut a un evento visto por más de 120 millones de personas y, horas después, mostrar el auto rodando, es algo que muy pocos equipos nuevos pueden permitirse.

Las impresiones de Checo Pérez

“Tenemos una gran oportunidad de construir sobre este impulso durante las pruebas mientras seguimos aprendiendo lo que el auto es capaz de hacer”, mencionó el tapatío.

Mientras que Bottas dijo: “Pasar de revelar nuestra decoración en el Super Bowl a rodar con ella casi de inmediato es una forma impresionante de lanzar nuestra primera temporada”.