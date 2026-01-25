Llegó para ser el 9 del América, no estuvo a la altura y ahora jugaría en una liga de menor nivel
Fue la gran apuesta de André Jardine para el Apertura 2025, no dio la talla y ahora podría salir del América en el Clausura 2026
América apostó todo durante el Apertura 2025 para que José Raúl Zúñiga sea su delantero centro. El colombiano de 31 años venía de ser el goleador de la Liga BBVA MX con los Xolos de Tijuana y, si bien parecía ser una apuesta arriesgada, su rendimiento dentro del futbol mexicano como anotador eficaz estaba comprobado. Sin embargo, en las Águilas no estuvo a la altura y ahora podría cambiar de equipo y jugar en una liga de menor nivel.
Desde su llegada al América a mediados de 2025, ‘La Pantera’ Zúñiga disputó un total de 18 partidos y apenas pudo convertir 4 goles y repartir 2 asistencias. Lejos de tener números para ser el delantero centro titular de las Águilas , el atacante nacido en Chocó (Colombia) es pretendido por dos clubes del futbol colombiano: Atlético Nacional y América de Cali.
Las probabilidades de que Zúñiga fiche por el futbol colombiano
De acuerdo a la información que compartió el periodista Julián Capera, Atlético Nacional tendría dificultades para contratar a Zúñiga, principalmente por su alto salario que percibe en el América y que no estaría dispuesto a rebajar.
Por otra parte, el interés de América de Cali no está formalizado, pues la fuente mencionada remarca que se trata de solamente un rumor y que no ha habido ninguna oferta formal por el delantero formado en el futbol mexicano. De esta manera, su llegada a Colombia no sería muy factible a menos que el jugador ceda una buena cantidad de dinero.
La Pantera Zúñiga podría continuar su carrera en la Liga BBVA MX
Si bien es cierto que Zúñiga es pretendido por el futbol colombiano, su agente busca posicionarlo en otro equipo de la Liga BBVA MX. Reportes mencionan que el delantero fue ofrecido a equipos como Club León y Cruz Azul. En el caso del cuadro esmeralda, ya no tienen cabida en su plantilla; mientras que La Máquina podría optar por su fichaje tras el traspaso fallido de Miguel Ángel Borja.
Lo cierto es que ‘La Pantera’ dejó de ser un jugador imprescindible dentro del América y podría salir del equipo en este mercado invernal con el objetivo de liberar una nueva plaza de jugador extranjero. Aún está a deber respecto al nivel que demostró en Xolos durante el primer semestre del año pasado.