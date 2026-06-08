Chivas ya tendría un crack a la vista por si la Hormiga González se va a Europa

Chivas se quedó a un paso de avanzar a la final y disputar el campeonato del Clausura 2026. Ello, en gran medida, a que Gabriel Milito perdió 5 hombres clave en Liguilla, entre ellos Armando “Hormiga” González, quien de tener una buena Copa Mundial de la FIFA 2026™, podría marcharse a Europa. Ante ello, la directiva ya tiene a la vista a un crack como su posible reemplazo. No habrá mejor jugador que Hormiga González en este apartado durante la justa mundialista.

El conjunto rojiblanco, que ya sumó a un delantero gratis para el Apertura 2026, tiene en la órbita a Alí Ávila, quien actualmente juega en el Querétaro, según información de Jesús Bernal. El futbolista de 22 años ha tenido un buen recorrido con las categorías menores de la Selección Mexicana, ya que fue campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2022.

Alí Ávila es el jugador que está en la órbita de Chivas|@aliavilavega

¿Quién es Alí Ávila, el refuerzo que quiere Chivas?

Ávila es un futbolista que surgió en las Fuerzas Básicas de Rayados de Monterrey, pero ante el cupo ilimitado en el club por extranjeros, tuvo que irse a jugar a Pumas por 3 torneos, a fin de que agarrara ritmo y experiencia.

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El jugador de 22 años llegó a Querétaro en verano de 2025 a préstamo, pero fueron tan buenos sus números que la directiva decidió hacer válida la opción de compra para este Clausura 2026 y darle un contrato hasta verano de 2030.

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El precio que tendría que pagar Chivas por Alí Ávila

El Rebaño no la tiene nada fácil, pues para fichar a Alí tiene que pagar su cláusula de rescisión. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el delantero tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros, poco más de 50 millones de pesos.

En el Clausura 2026, Alí marcó 5 goles y dio una asistencia en 14 partidos disputados, según estadísticas de BeSoccer. Asimismo, fue acreedor a 4 tarjetas amarillas y una roja.