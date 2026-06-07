No habrá mejor jugador que Hormiga González en este apartado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En un listado que incluye a las máximas figuras del futbol, México encuentra motivos para ilusionarse. ¿El motivo? Julián Quiñones y Armando González aparecen entre los jugadores con más goles de toda la temporada que estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo de La Hormiga es mucho más destacable aún, debido a que es el Sub-23 con mayor cantidad de celebraciones.

Un dúo letal

La estadística es contundente: entre Quiñones y Armando González suman un total de 57 conquistas en la temporada. Este despliegue ofensivo ilusiona al seleccionado de Javier Aguirre, quien tiene cartas ofensivas interesantes para encarar la competencia que se iniciará el 11 de junio.

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La presencia de Quiñones no es casualidad. Con una producción de 33 gritos, el atacante del Al-Qadisiyah FC se posiciona como el segundo máximo anotador del planeta entre los que juegan la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo superado únicamente por Harry Kane, de Inglaterra (36 goles). Su capacidad para marcar diferencia lo coloca por encima de estrellas de la talla de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Lista de máximos goleadores en la temporada

H. Kane (36 goles) J. Quiñones (33) I. Toney (32) L. Messi (31) L. Suárez (28) C. Ronaldo (28) E. Haaland (27) K. Mbappé (25) A. Ueda (25) A. González (24)

Por su parte, González -quien actualmente milita en Chivas de Guadalajara- ha demostrado que la edad no es impedimento para competir al más alto nivel. Con 24 goles anotados, el atacante no solo figura en el top 10 de artilleros de cara a la máxima cita, sino que destaca como el mejor Sub-23 en esta lista de privilegio. Como se puede observar, la tabla de goleadores cuenta con nombres de peso absoluto, lo que realza aún más el mérito de los mexicanos al compartir espacio con los mejores definidores del planeta.

Números que impactan

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

