Sin Messi, Argentina ganó ante Honduras y dejó el blooper que dio la vuelta al mundo

Con varias ausencias por lesión, la Selección Argentina se impuso 2-0 ante Honduras en un amistoso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, la mayor curiosidad no fue el resultado sino el insólito blooper de la previa: se equivocaron al momento del himno sudamericano y se escuchó una canción de cumbia.

Las redes sociales explotaron con la curiosa situación que se vivió antes de iniciar el desafío. Primero sonó el himno hondureño con extrema normalidad, pero poco después el sonidista del estadio cometió un error que recorrió el mundo: cuando se debía escuchar las estrofas del himno del país sudamericano, le dio "play" a "Bombón Asesino", un título de Los Palmeras, popular banda de cumbia de Argentina.

- “MOMENTO DEL HIMNO ARGENTINO”.



- Suena “EL BOMBÓN ASESINO”.



JAJAJA, INCREÍBLE. 😳🇦🇷🇺🇸 pic.twitter.com/PXNbMejrk1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 7, 2026

Los jugadores cruzaron miradas y quedaron atónitos ante la situación, aunque la corrección llegó rápidamente. A los pocos segundos comenzó a escucharle el himno argentino.

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Argentina se impuso a Honduras con comodidad

Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, el primero de ellos de penal, la Albiceleste le ganó 2-0 al seleccionado de Concacaf. Por la cantidad de jugadores que llegan con problemas físicos, Lionel Scaloni se inclinó por un equipo alternativo y le dio rodaje a algunos futbolistas que no están convocados para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Si bien el público de Texas pidió de forma sistemática por Lionel Messi, el hombre de Inter Miami no sumó minutos. El próximo amistoso será el martes 9 de junio, ante Islandia, en Auburn, Alabama.

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