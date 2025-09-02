“Mandaron al hospital a mi hermano chiquito” Denuncian agresión en el Estadio Akron tras el Chivas vs Cruz Azul

En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que una mujer, Luisa Fernanda, reportó que su familia fue víctima de violencia en el Estadio Akron tras el partido entre Chivas vs Cruz Azul y su hermano menos fue hospitalizado.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido Luisa Fernanda, publicó el video en el que narra las agresiones de las que fueron víctimas sus hermanos en el estacionamiento del Estadio Akron con la finalidad de que se haga viral y el Estadio les pueda dar acceso a las cámaras de seguridad para poder hacer una denuncia.

“Les pido que me ayuden a hacer esto viral para poder hacer presión y que el estadio nos pueda dar acceso a las cámaras de seguridad para poder hacer la denuncia por las personas que agredieron a mi hermano chiquito y lo mandaron al hospital”.

Luis Fernanda reveló que su familia no hizo nada, se encontraban muy tranquilos en el estacionamiento cuando su hermano menor fue agredido. Primero le quitaron una bufanda, posteriormente fue agredido con golpes que le provocaron sangrar y quedar aturdido. La familia se cubrió de los golpes e intentó pedir ayuda pero no había nadie de seguridad cerca.

“Mi hermano chiquito siente que le arrebatan una bufanda, voltea y cuando ve gente que trae ganas de pelear, no hizo nada, se voltea para seguir caminando, llega una persona y golpea a mi hermano como con algo de metal. Tenía sangre, le despostilló los dientes, empezó a sentir un zumbido. se agacha y mi hermano grande, al ver que no reacciona, se pone a cubrirlo para que ya no lo golpeen y les empezó a decir “ahí muere”, le pide a mi hermanito que corra para pedir ayuda. Obviamente no había nadie de la seguridad en la salida”.

Estadio Akron responde tras denuncia de agresión en el estacionamiento

El Estadio lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que reveló que ya se encuentra dándole seguimiento al caso, haciendo investigación interna, contactaron a la familia afectada y los recibieron en las instalaciones para recabar toda la información.

Además, puso a su disposición un acompañamiento legal y les pidió hacer la denuncia para que las autoridades realicen la investigación.

“Sobre el incidente en la zona de estacionamiento que fue reportado en redes sociales, el Estadio AKRON informa que, como parte del seguimiento que se le ha dado al caso y del respectivo proceso de investigación interno, contactamos a la familia de la persona afectada y este lunes los recibimos en nuestras instalaciones para recabar toda la información posible.

Además de haber puesto a su disposición un acompañamiento legal, se les exhortó a levantar la denuncia ante la Fiscalífa del estado. Estaremos atentos a tal proceso para ayudar en la investigación de las autoridades correspondientes y continuar con el apoyo a la familia.

Queremos reafirmar nuestra postura y compromiso de impulsar y procurar la cultura de la paz, de la sana convivencia y de la tolerancia, al tiempo de hacer un llamado para que todos los asistentes a nuestro estadio y a cualquier otro recinto hagamos lo mismo en pro del futbol mexicano.”