FINAL: Denver derrota 33-30 a los Buffalo para avanzar a la Final de Conferencia
Comienzan los Playoffs de la NFL con el duelo entre Broncos Denver vs Buffalo Bills, que buscan seguir con vida en este 2026 en un juego ampliamente esperado.
Uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl, los Broncos de Denver, abren la actividad de la Ronda Divisional de la NFL cuando se enfrenten a los Buffalo Bills en un emocionante encuentro que se disputará Empower Field at Mile High.
