Denver Broncos vs Philadelphia Eagles: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Philadelphia Eagles reciben este domingo la incómoda visita de los Denver Broncos en el Lincoln Financial Field bajo l marco de la Semana 5 de la NFL. Es otra compleja prueba para los vigentes campeones del Super Bowl, que junto a los Buffalo Bills son los único dos invictos restantes.

Jalen Hurts y compañía han sufrido en cada uno de sus partidos hasta el momento, pero siempre encontraron la forma de salir adelanta. Ahora lo intentarán ante una defensiva de los Broncos que es líder de la liga en capturas. La ofensiva de Filadelfia, encabezada por Saquon Barkley ha sido magistral en zona roja y deberán continuar así hoy si desean un quinto triunfo.

Bo Nix y Denver triunfaron la semana pasada frente a Cincinnati, gracias en gran parte a un potente juego terrestre que le generará dolores de cabeza a Filadelfia. Tanto J.K. Dobbins como RJ Harvey podrían ser clave en el partido de este domingo.