Isaías Violante ya está en el CAR con México y esto es lo que debería pasar para que juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026

Isaías Violante se sumó de forma inesperada al Centro de Alto Rendimiento (CAR) luego de que la Comisión de Selecciones dio a conocer que Jairo Torres, futbolista de Juárez, tuvo una lesión muscular que no le permitió seguir concentrado con la Selección Mexicana. De esta manera, Javier Aguirre tomó una decisión de última hora al sumar a la lista al jugador del Club América como sparring del combinado nacional.

Cabe resaltar que el extremo de 22 años aún no ha tenido su debut en la Mayor, por lo que luce difícil que sea considerado para disputar la Copa del Mundo con el seleccionado mexicano. Sin embargo, es una realidad que México no cuenta con jugadores explosivos por banda y Violante podría ser una opción interesante de recambio en el banquillo. Todo se dará a conocer en el mes de junio.

Isaías Violante|Mexsport

El día 1 de junio, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) deberá entregar la lista final de los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, según lo mencionado por la dirección de Selecciones Nacionales, los primeros 20 jugadores citados al combinado azteca tendrán una mayor consideración sobre el resto. Violante integra este selecto grupo, ya que cubrirá el hueco que dejó Torres a pesar de ser sparring de la Selección Nacional.

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No obstante, hay que tener en cuenta que la lista entregada por Aguirre no es definitiva y está sujeta a cambios. Futbolistas como Marcel Ruiz, Everardo López o Richard Ledezma, por ejemplo, tienen altas probabilidades de sumarse a la convocatoria final a pesar de no estar presentes en el CAR ahora mismo. Lo cierto aquí es que Violante es considerado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y tiene chances de jugar el Mundial 2026.

|Instagram: Isaías Violante

¿Cuándo se sumará Isaías Violante a la Selección Mexicana?

De acuerdo a la información brindada por la FMF, el futbolista del América se sumó a los entrenamientos con la Selección Mexicana esta mañana. Además, señalan que Jairo Torres causó baja por presentar una molestia muscular en la zona posterior del muslo derecho. De esta manera, el futbolista de los Bravos de Juárez estará en el CAR para realizar su rehabilitación hasta la próxima semana.

Mientras tanto, el equipo nacional se prepara para afrontar su primer amistoso internacional previo al inicio de la Copa del Mundo. La Selección Mexicana se enfrentará a Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc ubicado en Puebla. Será una prueba interesante para probar a varios futbolistas de la Liga BBVA MX que se juegan un lugar en la cita mundialista.

