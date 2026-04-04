Deontay Wilder vence en una ENORME PELEA a Derek Chisora por decisión dividida

Se enfrentan este sábado 4 de abril en Londres, Inglaterra el local derek Chisora, quien con su veteranía y manos pesadas busca propinarle una derrota a Deontay Wilder un boxeador ex campeón en los pesados, con una trayectoria que lo ha colocado entre los mejores del mundo y que promete darle otro fracaso a Chisora y hast destinarlo al retiro, ingredientes que vuelven este pleito uno de pronóstico reservado y de altas expectativas.

Un pleito de este tipo, con un Chisora de 1.87 m y de 118 kilos, contra un Wilder de 1.98 m y 110 kilos, nunca termina bien y los expertos y el pronóstico apuntan a una resolución por nocaut en un combate lleno de golpes de poder.

Así llegan Wilder y Chisora al pleito de pesos completos

Wilder llega con un récord de 44 victorias con 43 nocauts, ademas de cuatro derrotas con tres nocauts y un empate. Su porcentaje de 97.7 de nocauts es lo que lo vuelve tan peligroso.

La mala noticia es que de sus últimas cinco peleas, cuatro las ha perdido y solo una ha ganado, aunque dos de esas derrotas fue ante el temible Tyson Fury.

Con 40 años su legado está escrito y el retiro está cada vez más cerca para este fenómeno que escribió sus mejoras épocas allá por el 2015 cuando era monarca de los completos por el CMB.

En lo que respecta a Chisora, tiene 36 victorias con 23 nocauts, ademas de 13 caídas con 4 nocauts.

Nacido en Zimbabwe, pero radicado e identificado como británico, este peleador anhela seguir escribiendo su historia en la que también aparecen los grandes nombres de peleadores de los completos.