Confirmado: El icónico equipo de Andrés Guardado regresa a la Primera División

El Real Club Deportivo de La Coruña, uno de los nueve equipos campeones en la historia de España, ha sellado oficialmente su regreso a LaLiga. Tras ocho largos años de una auténtica travesía en el desierto, que incluyó el infierno de la tercera categoría y severas crisis financieras, el conjunto gallego volverá a competir en la élite del balompié mundial para la próxima temporada 2026/27.

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El ansiado pasaporte a la máxima categoría se consumó de forma matemática y directa en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion. Bajo una tarde tempestuosa en el Estadio José Zorrilla, el Deportivo derrotó con autoridad 0-2 al Real Valladolid. La figura fue el joven delantero camerunés Bil Nsongo, quien con un soberbio doblete a los minutos 11 y 34 liquidó cualquier rastro de nerviosismo. La solvencia defensiva del planteamiento del técnico Antonio Hidalgo hizo el resto, desatando la locura en las calles de A Coruña y tiñendo de blanquiazul la emblemática plaza de María Pita.

La huella imborrable de Andrés Guardado en Riazor

Hablar del Deportivo de La Coruña en México es evocar de inmediato la figura de Andrés Guardado. El "Principito" llegó a suelo gallego en el verano de 2007, procedente del Atlas, firmando una de las épocas más pasionales de su carrera en Europa. El mediocampista mexicano defendió con orgullo la camiseta blanquiazul durante cinco temporadas consecutivas (de 2007 a 2012), acumulando un total de 149 partidos oficiales y marcando 25 goles.

Durante su lustro en Riazor, Guardado vivió las dos caras del fútbol: sufrió el doloroso descenso de 2011, pero demostró su lealtad al quedarse en el club para convertirse en la máxima figura del ascenso inmediato en 2012, firmando una campaña histórica con 11 anotaciones en Segunda División antes de partir al Valencia.

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