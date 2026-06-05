El DESAFORTUNADO error en defensa que le costó a México el gol vs Serbia; VIDEO

El último juego de preparación de la Selección Mexicana antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tuvo a los aztecas con un déficit tempranero causado por un desafortunado error en la defensa que le costó el 1-0 ante Serbia. Javier Aguirre mandó a sus mejores jugadores disponibles, pero eso no evitó que se cometiera una pifia garrafal para estar en desventaja.

Peter Stanic marcó el 1-0 al 19’ gracias a un error de Jesús Gallardo. El lateral izquierdo de los Diablos Rojos del Toluca intentó despejar el balón con la pierna derecha, pero este rebotó en las piernas de delantero serbio y eso le dio una excelente posición para definir sin presión ante un Raúl Rangel que se entregó ante el disparo.

Petar Stanić adelanta a Serbia y silencia el estadio ante México

Lo que parecía ser una jugada de trámite con una barrida oportuna de Johan Vásquez acabó con el gol de los europeos por el mal despeje de Gallardo. Aun queda más de la mitad del encuentro y el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará remontar en el Estadio Nemesio Diez.

Este desafortunado error contra Serbia podría costarle la titularidad a Gallardo en contra de Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es estratega mexicano llamó a Mateo Chávez, del AZ Alkmaar como otra alternativa por la banda izquierda en caso de emergencia.

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