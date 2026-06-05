OFICIAL: Todos los futbolistas de la Liga BBVA MX que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Liga BBVA MX se prepara para el Apertura 2026 y los posibles fichajes de equipos como Rayados de Monterrey o el Club América. Pero al margen de eso los clubes observan con orgullo a sus futbolistas que juegan la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con sus respectivos países. En esta ocasión hacemos un resumen de quiénes son todos ellos.

Por supuesto la Selección Mexicana tiene una base de jugadores de Chivas de Guadalajara pero también de otros equipos del futbol mexicano que conforman 12 convocados en total. Por otra parte Canadá y Estados Unidos tienen uno cada uno (aunque el canadiense se quedó fuera por lesión).

Los cracks de la Liga BBVA MX que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: Liga BBVA MX / X

Por fuera de los países organizadores también está Panamá en la Concacaf, con 4 convocados de la Liga BBVA MX. El resto son seleccionados de la Conmebol: cuatro de Uruguay, tres de Ecuador y dos de Colombia. Está claro que el balompié de México sigue siendo materia de exportación para Sudamérica y el resto del continente.

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Jugadores de la Liga MX que representarán a México (12)

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Israel Reyes (Club América)

Jesús Gallardo (Deportivo Toluca FC)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Luis Romo (Chivas de Guadalajara)

Brian Gutiérrez (Chivas de Guadalajara)

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

Armando González (Chivas de Guadalajara)

Alexis Vega (Deportivo Toluca FC)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

¿Fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM? Javier Aguirre revela el estado físico de Alexis Vega|Credito: @miseleccionmx

Jugadores de la Liga MX que representarán a Panamá (4)

Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM)

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC)

José Luis Rodríguez (FC Juárez)

Ismael Díaz (Club León)

Jugadores de la Liga MX que representarán a Uruguay (4)

Santiago Mele (Rayados de Monterrey)

Sebastián Cáceres (Club América)

Brian Rodríguez (Club América)

Rodrigo Aguirre (Tigres de la UANL)

|Instagram: Sebastián Cáceres

Jugadores de la Liga MX que representarán a Ecuador (3)

Enner Valencia (Pachuca)

Pedro Vite (Pumas UNAM)

Jackson Porozo: (Club Tijuana)

Enner Valencia protagonizó una pelea con Luis Quiñones|Crédito: Pachuca / X

Jugadores de la Liga MX que representarán a Colombia (2)

Camilo Vargas (Atlas)

Willer Ditta (Cruz Azul)

|MEXSPORT

Jugadores de la Liga MX que representarán a Canadá y Estados Unidos (1)