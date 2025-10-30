¡Desalentador! Este es el dato que hunde a Efraín Juárez en Pumas UNAM y muchos aún no conocen

Efraín Juárez tiene enfrente 2 partidos importantes, para así poder meter al equipo a Play-in y salvar muy posiblemente su puesto como entrenador de Pumas. Sin embargo, las estadísticas no le ayudan en nada, pues hay un dato que revela que es uno de los peores técnicos del conjunto universitario desde el último campeonato del club, que fue en el Clausura 2011 y que lo tiene en ascuas debido a la decisión que tomó la directiva sobre su puesto .

El extécnico de Atlético Nacional se encuentra entre los peores entrenadores de Pumas con peor efectividad en partidos ganados, pues en poco menos de un año tiene 25%, al igual que Rafael Puente del Río, quien estuvo al frente menos de un torneo. Juárez, quien se puso metafórico en conferencia de prensa , se ubica en el tercer puesto, según la página Goles y Cifras Oficial.



Sergio Egea – 0% Raúl Alpizar – 0% Rafael Puente del Río – 25% Efraín Juárez -25%

Los entrenadores que se ubican junto a Efraín Juárez

En la lista de los peores técnicos de Pumas después del campeonato del Clausura 2011 de la Liga BBVA MX se encuentran 2, por encima de Efraín Juárez, pues durante sus mandos, el equipo no consiguió ninguna victoria, aunque solo hayan estado como interinos.

Sergio Egea

El argentino fue auxiliar técnico de Hugo Sánchez, cuando Pumas ganó un bicampeonato en la Liga BBVA MX. El 23 de agosto de 2017 fue nombrado entrenador interino tras el cese de Francisco Palencia, pero solo estuvo en 5 partidos, de los cuales perdió 4 y empató 1.

Raúl Alpizar

El canterano de Pumas ha sido técnico interino en 2 ocasiones. La primera se dio en 2023, cuando la directiva universitaria le dio las gracias a Rafael puente del Río y la segunda en 2025, antes de la llegada de Efraín Juárez. En ambas experiencias no pudo ganar con el primer equipo.

Técnicos con peor efectividad de partidos ganados en Liga MX con Pumas después del campeonato del Clausura 2011.



25% Rafael Puente Jr.

𝟐𝟓% 𝐄𝐟𝐫𝐚𝐢́𝐧 𝐉𝐮𝐚́𝐫𝐞𝐳

0% Raúl Alpízar (*)

0% Sergio Egea



(*) Fue interino en dos ocasiones.

Rafael Puente del Río

El técnico tomó el mando de Pumas para el Clausura 2023, pero solo dirigió 12 partidos, ya que fue despedido por los malos resultados. El mexicano registró 3 triunfos, 2 empates y 7 derrotas durante su gestión.

Los números de Efraín Juárez desde su llegada a Pumas

Efraín Juárez no tiene los mejores números con Pumas, por ello se ubica entre los peores entrenadores de la UNAM por su poca efectividad de victorias. Desde que tomó las riendas de conjunto universitario, suma 10 victorias, 10 empates y 12 derrotas en 32 partidos dirigidos.