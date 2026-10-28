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El descuento que sacó en sus boletos Cruz Azul vs León ¡Promoción para día de muertos!

Cruz Azul confirmó en sus redes sociales un importante descuento para su último partido como local en el Apertura 2026 vs León

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 27 de octubre del 2026, Cruz Azul sorprendió a todos sus aficionados al poner un descuento para su partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 vs León y así pueda tener una gran asistencia este domingo 1 de noviembre, fecha de día de muertos.

El precio de los boletos para el Cruz Azul vs León

El precio de los boletos para el Cruz Azul vs León tendrán un descuento que en algunas zonas baja solo 50 pesos, en otras más de la mitad, por lo que dependerá de la zona que quieras el precio que puedas obtener. El más barato va desde los 200 hasta los 1200.

El descuento inicia desde el miércoles 28 de octubre a las 15 horas tiempo del centro de México hasta el viernes 30 de octubre a las 15 horas tiempo del centro de México.

Los precios que tendrá el partido son:

  • Alto norte: de $250 a $200.
  • Alto sur: de $250 a $200.
  • Alto lateral: de $300 a $200.
  • Personas con discapacidad: de $300 a $200.
  • 300 preferente: de $450 a $200.
  • 300 lateral B: de $600 a $250.
  • 100 Cabecera Nte.: de $600 a $250.
  • 100 Cabecera Sur: de $600 a $250.
  • 100 Lateral: de $600 a $250.
  • 100 Plus Nte.: de $700 a $350.
  • 100 Plus Sur: de $700 a $350.
  • Palcos Club: de $1600 a $1200.

Es el segundo partido en el que Cruz Azul pone este tipo de ofertas, pero esta tiene más importancia pues es el último el partido que disputará como local en el torneo regular del Apertura 2026.

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