No solo Deossa: Desde España aseguran que Álvaro Fidalgo también podría regresar a la Liga BBVA MX

La travesía de Álvaro Fidalgo por Europa podría llegar a su fin antes de lo esperado. El mediocampista de la Selección Mexicana cumplió con su sueño de regresar al continente europeo a principios de año, cuando dejó el Club América tras una etapa llena de éxitos. Real Betis lo fichó como complemento para su mediocampo, pero poco más de seis meses más tarde, su salida podría ser una realidad.

Desde España revelan que Fidalgo es uno de los principales apuntados por la directiva del Betis para dar salida en este mercado de verano. Resulta que el conjunto verdiblanco tiene la necesidad de liberar margen salarial dentro de su plantilla y esta situación colocó al futbolista mexicoespañol como el candidato número uno a salir antes de que cierre el libro de pases en Europa.

¿Álvaro Fidalgo regresa al futbol mexicano?

De acuerdo a la información revelada por fuentes cercanas al Betis, el futbolista de 29 años está valorando la posibilidad de regresar a la Liga BBVA MX este verano. Si bien es cierto que su deseo primordial es permanecer en el cuadro sevillano y ganarse un lugar, la realidad deportiva lo obligó a valorar otras alternativas, siendo un regreso al balompié nacional una de las posibilidades más concretas.

En estos momentos, Fidalgo no vería con malos ojos volver a México si las condiciones del proyecto deportivo y económico satisfacen a todas las partes involucradas. Sin embargo, los reportes disponibles señalan que otros clubes de España estarían siguiendo de cerca la situación del futbolista de la Selección Mexicana, por lo que también existe la posibilidad de continuar en el Viejo Continente.

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Los motivos que alejan a Álvaro Fidalgo del Betis

El exAmérica vive un momento de incertidumbre en el futbol español. Desde que comenzó la temporada, Fidalgo no vio minutos en las primeras dos jornadas bajo las órdenes del entrenador Manuel Pellegrini. Resulta que el cuerpo técnico del conjunto verdiblanco no considera al mediocampista como un elemento prioritario para la presente temporada.

|@RealBetis

La baja cantidad de oportunidades radica en la gran acumulación de talento que tiene en la zona de creación el Betis. La directiva ya tiene confirmado el regreso de Dani Ceballos, además de ya contar con jugadores de renombre en el plantel como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Pablo Fornals. Por esta razón, Fidalgo se queda prácticamente sin opciones para desplegar su futbol dentro del terreno de juego.

Los clubes interesados en el mediocampista no fueron revelados, pero es posible que el América esté evaluando su regreso para el Apertura 2026. Sin embargo, no hay información que respalde un interés, por lo que debe ser tomado con cautela.