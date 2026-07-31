La buena noticia que recibió Álvaro Fidalgo tras el Mundial 2026

Álvaro Fidalgo es uno de los ídolos más recientes del Club América y eso le valió tanto para ser fichado por el Real Betis como para jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana tras nacionalizarse. Ahora, el futbolista nacido en España recibió una buena noticia que todo mundo celebra.

Pilar Sánchez, la pareja de Álvaro Fidalgo, reveló a través de una publicación en redes sociales que está embarazada y que el mediocampista formado en las categorías inferiores del Real Madrid será padre en los meses venideros. Después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el nacido en Oviedo se fue de vacaciones a Menorca y de ahí surgieron las fotografías donde se nota el embarazo de la mujer con la que tiene más de 11 años de relación.

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Dentro de la publicación Sánchez se encargó de reaccionar a los comentarios que les felicitaban por el embarazo. Entre ellos se encuentran algunos como “Un mini Maguito, qué felicidad”; “El mejor año del Maguito. Sale del Ame como ídolo, se va al Betis, juega la inauguración del mundial, anota gol en el Mundial y corona el año con un MINI MAGUITO!!!! ✨👏🏼 Grande @alvarofidalgo 🥹 🦅🎩”; y “Felicidades manguito acabas de meter el gol más hermoso de tu vida”.

¿Cuándo vuelve a jugar Álvaro Fidalgo después del Mundial 2026?

El primer partido oficial que disputará el Real Betis en la temporada 2026-27 será contra la Real Sociedad en el marco de la Jornada 2 de la Liga Española. Dicho encuentro se disputará el 21 de agosto en el Estadio La Cartuja. Posteriormente, el conjunto bético visitará Valencia el 25 de julio para el juego de la primera jornada.

La competencia española calendarizó de esa manera las primeras jornadas debido a que La Liga hizo estimaciones sobre la disponibilidad de los jugadores de algunos clubes tras participar en las instancias finales del Mundial 2026. Después de la segunda jornada, se jugará en orden cronológico.