Referente de la Selección Mexicana pide apoyo para Julián Quiñones

El defensa de los Rayados señaló que anteriormente ya ha jugado con otros futbolistas nacionalizados y que tienen todo el derecho de participar en el representativo nacional, por lo que se debe respetar la decisión de Jaime Lozano si lo convoca para la siguiente Fecha FIFA.

“Hay que apoyarlo como cualquier otro jugador más de la Selección Mexicana, no se le tiene que poner ningún adjetivo, ni etiqueta de naturalizado, es mexicano al final de cuentas, que va a representar a nuestro país, yo como aficionado al futbol deseo que siempre le vaya bien a México”, comentó el experimentado zaguero.

Reuters

Cabe señalar que Quiñones será el jugador naturalizado número 17 que vista la playera de la Selección Azteca; con sólo seis de ellos llegando a disputar una Copa del Mundo.

Te puede interesar: El motivo del llanto en público del defensa Héctor Moreno

Héctor Moreno y la actualidad de Rayados

El jugador del Monterrey habló ante los medios de comunicación durante un evento social que tuvo el club, en donde también tocó el tema de las numerosas bajas que ha tenido la ‘Pandilla’ a causa de las lesiones.

“Lo más importante es que en la fase final, la fase más importante del torneo, esperemos tener el equipo completo o prácticamente completo, eso será fundamental e ir agarrando el ritmo necesario para cerrar de la mejor forma el torneo”, indicó.

Aunque Héctor Moreno reconoció que ha sido atípico que tantos jugadores se hayan lastimado en este Apertura 2023.

Te puede interesar: Los equipos que han desaparecido y jugaron en la Liga MX

Finalmente el defensa mexicano opinó acerca de lo que significa en lo personal el partido en el que los Rayados visitarán al conjunto de la UNAM este domingo, en duelo correspondiente a la Jornada 13.

“Ya he enfrentado tres o cuatro veces a los Pumas y siempre será el rival que más me dé gusto enfrentar, porque gracias a ellos pude tener una carrera, como la que he tenido, gracias a ellos pude cumplir el sueño de debutar en primera división y me ayudaron mucho a formarme como persona”, dijo.