Habrá desfile de Día de Muertos en la CDMX en pleno junio para los turistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La CDMX prepara nuevos eventos como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Claudia Brugada, jefa de gobierno de la capital, anunció la gestión de 18 festivales futboleros alrededor de las 16 alcaldías que conforman la ciudad, destacando el desfile de Día de Muertos que arrancará el 13 de junio.

Brugada junto a funcionarios de la CDMX presentó una agenda que contará con más de mil actividades culturales, deportivas y turísticas. El desfile de Día de Muertos arrancará desde Diana Cazadora al Monumento a la Revolución a partir de las 13:00 horas (Hora Centro de México). Contará con 10 carros alegóricos que representarán la cultura mexicana. Dentro del desfile habrá alrededor de 50 catrinas, danzantes prehispánicos y trajineras.

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Con 18 festivales futboleros en las 16 alcaldías, un Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, intervenciones de arte público como "Ven y Siéntate con Frida" y actividades culturales, haremos del… pic.twitter.com/BnvfNYlqJ7 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 2, 2026

Así serán las actividades en el desfile de Día de Muertos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante el desfile se contará con exposiciones, talleres, ferias culturales, conciertos, videomappings y festivales. En la decoración que se ha realizado en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ destaca la plantación de 300 mil flores de cempasúchil dentro de las principales vialidades de la ciudad. Además, se buscará representar a figuras del fútbol mundial como Pelé o Maradona como un homenaje a dos de las figuras más grandes de la historia de los mundiales que fueron campeones en tierras mexicanas.

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Adelantarán el desfile de Día de Muertos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: Gobierno de la CDMX

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