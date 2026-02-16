Se retira a los 25 años con este mensaje: “Que se jodan todos los miembros de la comunidad del tenis”

Racista, misógino, homófobo y hostil es como califica la tenista australiana Destanee Aiava, de origen samoano, a su deporte al anunciar a través de sus redes sociales su retiro como profesional a los 25 años.

Aiava lanza un mensaje contundente contra lo que considera una cultura profundamente dañina dentro de este deporte. Su declaración ha generado un fuerte impacto en la comunidad deportiva internacional por las acusaciones directas hacia el entorno tenístico.

Que se jodan a todos los miembros de la comunidad del tenis: Destanee Aiava

La australiana quien debutó en el circuito profesional a los 17 años, compartió un mensaje cargado de frustración y denuncia. “Quiero mandarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis que alguna vez me han hecho sentir menos. Que se jodan todos los apostadores que me han enviado amenazas de odio o de muerte. Que se jodan a quienes se esconden tras las pantallas de las redes sociales, comentando sobre mi cuerpo, mi carrera o lo que sea que les dé la gana”, escribió en un comunicado que rápidamente se viralizó.

La jugadora también cuestionó los valores tradicionales que suelen asociarse al tenis, señalando que detrás de la imagen de elegancia y caballerosidad se esconde una cultura excluyente. “Y que se joda un deporte que se esconde tras supuestos valores de clase y caballerosidad. Detrás de los trajes blancos y las tradiciones se esconde una cultura racista, misógina, homófoba y hostil hacia cualquiera que no encaje en su molde”, señaló.

Destanee Aiava debutó a los 17 años y se retira a los 25

Destanee Aiava lamentó haber iniciado su carrera profesional sin estar preparada para las presiones y abusos que enfrentaría. “Solo tenía 17 años, estaba desprevenida y era peligrosamente ingenua ante las consecuencias de confiar en la gente equivocada. La trayectoria de mi carrera nunca volvió a ser la misma después de eso”, confesó. Su testimonio refleja el desgaste emocional y psicológico que vivió durante casi una década en el circuito.

Finalmente, la tenista reconoció sentirse rezagada frente a sus contemporáneas y admitió el temor que le genera comenzar una nueva etapa de vida. “Tengo 25 años, cumplo 26 este año y me siento muy por detrás de las demás, como si estuviera empezando de cero. También tengo miedo. Pero eso es mejor que vivir una vida desorientada o estar rodeada de constantes comparaciones y perder con ellas”, concluyó.

El retiro de Aiava abre un debate sobre las condiciones dentro del tenis profesional y la necesidad de revisar las estructuras que, según su testimonio, perpetúan dinámicas de discriminación y hostilidad. Su voz se suma a la de otros atletas que han denunciado la falta de apoyo y el peso de las presiones externas en el deporte de alto rendimiento.

