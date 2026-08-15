Destapan imágenes nunca antes vistas de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Ya ha pasado casi un mes desde la Final disputada entre España y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los españoles fueron notoriamente superiores al cuadro argentino y se quedaron con el título mundial tras vencer por 1-0 en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey. Ahora, la organización reveló imágenes tomadas desde la perspectiva del árbitro, mostrando cada escena de juego.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede observar la visión del juez esloveno Slavko Vinčić desde el momento en que los jugadores llegan al túnel previo al inicio del encuentro hasta situaciones clave como el gol de Ferran Torres para el triunfo de España. Una mirada distinta a la que estábamos acostumbrados desde que finalizó la justa veraniega.

🤯🇦🇷🇪🇸 La FIFA publica el POV del árbitro en la final del Mundial entre Argentina y España.



Cámaras, conversaciones y jugadas vistas literalmente desde dentro del campo. 🎥⚽



Nunca habíamos vivido una final del mundo así. pic.twitter.com/xKcG2SW3CO — 120 ZONE | Football (@120zone) August 14, 2026

Cómo fue la Final entre España y Argentina

España se proclamó campeona de la Copa del Mundo después de vencer 1-0 a Argentina en el New York New Jersey Stadium. La Roja dominó la posesión y generó las oportunidades más claras, pero se encontró con una destacada actuación de Emiliano Martínez. El empate sin goles se mantuvo durante los 90 minutos y obligó a disputar la prórroga.

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El encuentro cambió en el tiempo agregado de la segunda mitad, cuando Enzo Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí. Argentina afrontó todo el alargue con diez jugadores y España intensificó su búsqueda. Incluso, Nico Williams logró convertir, aunque su tanto fue anulado por una infracción previa.

La resistencia argentina terminó a los 106 minutos. Nico Williams asistió a Ferran Torres, quien remató de zurda y venció al “Dibu” Martínez para marcar el único gol de la final. Argentina buscó el empate en los últimos minutos, pero España sostuvo la ventaja y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia.

Argentina solo disparó en 2 ocasiones durante los 120 minutos y ninguna fue al arco de Unai Simón.|REUTERS

Qué dijo el árbitro Slavko Vinčić sobre la Final del Mundial

A fines de julio, el juez que hoy se encuentra retirado habló sobre la final que dirigió en Estados Unidos e hizo hincapié en una charla puntual que tuvo con Lionel Messi: “Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta”.

Además, señaló que ese día debió administrar sus emociones con un extra de dificultad: "Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido”.