El Estadio CDMX recibió más aficionados que las otras dos sedes juntas en el Mundial 2026

La conclusión de los partidos programados en territorio de la República Mexicana correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ permitió el inicio de los balances logísticos por parte de las autoridades organizadoras locales. El comité organizador central de la federación mexicana recopiló las planillas oficiales de asistencia de los encuentros disputados en el país durante las fases previas del campeonato y la conclusión fue contundente.

Ningún extranjero creería que estos tres videos en México son reales|Credito: Imagen realizada con IA de Gemini

El procesamiento de los datos de taquilla ratificó la hegemonía histórica que posee el recinto de la capital mexicana en materia de eventos de gran escala internacional. Las cifras oficiales demuestran que la infraestructura capitalina superó con holgura los rendimientos de convocatoria de las plazas de Nuevo León y Jalisco de forma unificada.

Es decir, el Estadio Ciudad de México recibió en total 404,120 asistentes en cinco partidos (promedio de 80,824 por partido), mientras que el Estadio Monterrey recibió a 204,716 personas en cuatro partidos y por último, el Estadio Guadalajara 180,930 fanáticos, también en cuatro encuentros disputados. Con estos datos, se llega a la conclusión que el Estadio CDMX albergó durante la justa mundialista más aficionados que las otras dos sedes de nuestro país.

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El Estadio CDMX sigue haciendo historia en mundiales

Con la confirmación de estos datos sobre el Estadio Ciudad de México, el recinto sigue siendo un atractivo para los visitantes no solamente por el partido que se pueda disputar allí, sino también por la cantidad de grandes historias que tienen como protagonista al Colóso de Santa Úrsula. Cabe remarcar que México albergó 13 cotejos, entre ellos la inauguración el pasado 11 de junio y de acuerdo a cifras de la FIFA, un total de 786 mil 766 aficionados se dieron cita en los tres recintos mexicanos.

En lo que respecta a lo económico, se dio a conocer que la recaudación solamente de boletaje y consumo en los estadios mexicanos terminó rondando en los 45 mil y 50 mil millones de pesos.