El ranking FIFA vuelve a tener cambios: así quedó tras definirse las Semifinales del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está llegando a su fin y a falta de los partidos de la Semifinal, la entidad rectora del futbol internacional confirmó novedades vinculadas con su ranking. ¿Hubo cambios en el listado?

De acuerdo a información suministrada en el sitio web oficial de la entidad, el combinado argentino logró escalar posiciones debido a su imponente campaña en el actual certamen. Los de Scaloni superaron a España en este listado para así asegurar la segunda colocación con 1943.47 puntos.

De esta manera, el líder sigue siendo Francia, mientras que Argentina y España completan el podio respectivamente. México, por su parte, mantiene el décimo lugar a nivel global gracias a su gran campaña durante la justa veraniega.

Este resultado por parte del cuadro sudamericano, aparentemente, no es coincidencia, ya que sus confrontaciones en la parte decisiva del campeonato han presentado un nivel de juego atractivo, que incluso ha podido cautivar a varios aficionados a lo largo del planeta.

Julián Álvarez, de las figuras más buscadas en este mercado de pases|X - @Argentina

¿Qué dijo Messi sobre el enfrentamiento ante los ingleses en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Emocionado por el avance en el certamen, el astro argentino atendió a los medios de comunicación en donde evidentemente se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado ante su par de Suiza.

En este instante, el 10 sudamericano analizó lo que será el cruce ante Inglaterra en la siguiente ronda de la contienda internacional. "Es un partido especial. Porque es mi primera vez: jugué contra todos menos contra Inglaterra. Y es especial porque es una selección grande, es una potencia y siempre es lindo jugar contra selecciones así. Partidos de este estilo, más una semifinal de un Mundial”, agregó.

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Además sostuvo. “Ahora intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, mucho desgaste y el grupo lo siente. Y tratar de llegar en las mejores condiciones para hacer lo que venimos haciendo: competir", remarcó el futbolista que mantiene el récord de mayor cantidad de goles anotados a lo largo de la historia de la competencia.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo”, cerró.