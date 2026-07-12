Julián Álvarez se revaloriza tras su gol con Argentina: el dinero que pide Atlético de Madrid para dejarlo ir

La clasificación de la Selección de Argentina a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ratificó el gran momento deportivo que atraviesa el plantel conducido por Lionel Scaloni. El conjunto albiceleste superó una dura prueba ante su similar de Suiza en las instalaciones del Estadio Kansas, gracias a la determinante aparición ofensiva de Julián Álvarez. El delantero con pasado en River Plate apareció en el momento justo y abrió el camino albiceleste hacia las semifinales.

La Albiceleste quiere el pase a las semifinales|X: Argentina

El delantero cordobés Julián Álvarez se convirtió en la figura central del compromiso tras anotar un golazo que destrabó las acciones sobre el terreno de juego de Misuri. Esta anotación decisiva en la instancia de los cuartos de final provocó una reacción inmediata en los despachos comerciales del mercado de pases del viejo continente, justo cuando el delantero quiere salir del Atlético Madrid en esta ventana de mercado. Ahora, tras este golazo, los reflectores están puestos en Álvarez quien deberá determinar su futuro una vez finalizada la participación argentina en la justa mundialista.

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Álvarez decide aparecer en el momento justo: semifinales Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mercado de pases

Mucho se habló durante la justa mundialista sobre el futuro de Julián, quien confirmó publicamente su deseo de salir del equipo colchonero en este mercado de pases. En base a esto, el Atlético Madrid fijó una condundente postura económica ante las posibles ofertas de transferencias externas y no aceptará propuestas que se ubiquen por debajo de los ciento cincuenta millones de euros netos para iniciar cualquier conversación formal por el atacante.

Culminado el exigente duelo ante Suiza, Álvarez habló ante los medios presentes y expresó "Fue un desahogo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado. Con uno más por momentos costó un poco más, pero bueno, lo importante es que se ganó. Siempre se habla mucho de las redes, pero nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Hay que saber sufrir, todos los partidos de un Mundial son así".