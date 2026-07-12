La maldición que persigue a España y que lo prohibiría de ser campeón del Mundial 2026

La Selección de España se posiciona en la actualidad como uno de los máximos combinados candidatos a quedarse con el título en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido tácticamente por Luis de la Fuente viene desplegando un fútbol de alto vuelo y sumando resultados positivos de forma ininterrumpida en el certamen ecuménico. Sin embargo, un factor histórico y estadístico encendió las alarmas en el seno de la delegación ibérica.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

Empezó a circular un dato contundente que atenta de forma directa contra las posibilidades de coronación del equipo de los jóvenes Lamine Yamal y Nico Williams. Esto se debe a que existe un patrón histórico que se repite sin excepciones en la era moderna de los campeonatos del mundo y tiene que ver con la racha de partidos invictos que arrastra la escuadra de la Furia Roja en competencias oficiales de la FIFA. Esta tendencia estadística suele castigar con la eliminación a aquellos elencos que llegan con registros perfectos a la recta final de las justas mundialistas.

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Selecciones que no llegan invictas, logran campeonar

Los registros del campeonato del mundo reflejan que ninguna selección que llegó a las llaves de eliminación directa acumulando una cantidad desmedida de partidos sin conocer la derrota logró alzar el trofeo definitivo. Esta condición de imbatibilidad genera una presión extra sobre el cuerpo técnico español de cara al armado de las estrategias en los encuentros de noventa minutos.

Las estadísticas revelan que combinados históricos de gran jerarquía como el Brasil de 1982 o la Argentina de 2002 sufrieron las consecuencias de estas dinámicas de invencibilidad prolongada. Sin embargo, la Argentina en Qatar 2022 llegó también con un invicto de 36 partidos, lo perdió en el debut ante Arabia Saudita y luego logró coronarse campeón del mundo ante Francia. De esta manera y siguiendo esta línea, España estaría cada vez más lejos de ganar la actual justa mundialista.