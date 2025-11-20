¡Emotivo momento! Japón y México se despiden del Mundial Sub-17 (VIDEO) “Estamos orgullosos de ustedes”

México quedó eliminado del Mundial Sub-17 luego de perder en los Octavos de Final ante Portugal y este miércoles 19 de noviembre del 2025, la Selección Mexicana compartió en sus redes sociales un video en el que muestra como se despidió Japón.

La Selección nipona, en el hotel de concentración y durante la comida de México, le dedico un mensaje a los jugadores en el que los felicitaron por ganar en 16avos de final, revelaron estar orgullosos de la Selección y le regalaron un póster para conmemorar la amistad, les desearon buen viaje y suerte en sus carreras.

"Primero disculpen mi mal español. Felicitaciones por vencer a sus rivales en dieciseisavos de final. Estamos orgullosos de ustedes y México también. Tenemos un póster para conmemorar esta amistad rica, les deseamos buen viaje y mucha suerte en sus carreras".

Tras el discurso, los jugadores intercambiaron playeras de su selección, se desearon buena suerte en sus carreras y en especifico a Japón para seguir en el torneo.

#Sub17 | ¡Una amistad mundialista! 🇯🇵🤝🇲🇽 Nuestros caminos se separan, pero la conexión que construyeron estos chavos va más allá del futbol. ⚽️ Porque cuando se juega con el corazón… se gana una familia internacional. 💚 #ProyectoSelecciones #SomosMéxico pic.twitter.com/l714TL685k — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 19, 2025

El detalle de México para despedirse de los jugadores de Japón

De igual forma, los jugadores de México le dedicaron unas palabras a los jugadores de Japón en el que mencionaron que agradecen la amistad que se formo, que fueron de gran apoyo para el equipo, confesaron quererlos y que quieren verlos campeones.

"Mucho agradecimiento por toda la amistad que generamos aquí, fue de mucho apoyo que estuvieran para nosotros, los queremos un montón y queremos verlos campeones".

Por último, les regalaron un alebrije para que pudieran recordar su amistad.

Así se formó la amistas de Japón y México

Durante el Mundial Sub-17 de la FIFA 2025, México y Japón tuvieron de las amistadas más virales y conmovedoras del torneo. Todo comenzó porque ambos equipos coincidieron en el mismo hotel durante la competencia y empezó a volverse viral cuando los jugadores japoneses y mexicanos celebraron juntos poder clasificar a 16avos de final del Mundial Sub-17. Esto se repitió en varias ocasiones: cada vez que uno de los equipos ganaba un partido, el otro lo celebraba como si fuera propio, con abrazos, fotos y mensajes de apoyo.