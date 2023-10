Detalles sobre cada partido de la Semana 5 de la NFL

La Semana 5 de la NFL arrancó con la aplastante victoria de los Chicago Bears sobre los Washington Commanders en el Thursday Night Football. El resto de la jornada se jugará el domingo 8 de octubre y el lunes 9 con una serie de partidos que prometen grandes finales, aquí lo que debes saber de cada uno.

Jacksonville Jaguars vs Buffalo Bills:

El partido se juega en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Es la segunda semana consecutiva que los Jaguars juegan en Inglaterra, habiendo vencido a los Falcons en la Semana 4. Josh Allen el defensa va contra Josh Allen el mariscal de campo.

Houston Texans vs Atlanta Falcons:

C.J. Stroud lanzó para más de 300 yardas y dos touchdowns contra los Steelers el fin de semana pasado, todavía no ha tirado su primera intercepción profesional.

Carolina Panthers vs Detroit Lions:

Carolina y su mariscal de campo novato Bryce Young siguen en busca de su primera victoria. Detroit viene bien descansado tras haber jugado su segundo jueves de la joven campaña.

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts:

El corredor Jonathan Taylor y los Colts llegaron a un acuerdo el sábado por tres años y $42 millones de dólares, fue activado y se espera que juegue el domingo.

New York Giants vs Miami Dolphins:

La última vez que los Dolphins jugaron en casa le propinaron 70 puntos a los Broncos. Por su parte, Daniel Jones fue capturado 11 veces contra los Seahawks el pasado lunes.

New Orleans Saints vs New England Patriots:

Ambas escuadras vienen de sufrir dolorosos descalabros. El 3-38 que sufrieron los Pats fue el el peor en la era de Bill Belichick.

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers:

La mejor rivalidad de los últimos 20 años en la NFL, se espera que Kenny Pickett juegue.

Cincinnati Bengals vs Arizona Cardinals:

Joe Burrow lleva dos intercepciones en el año, Joshua Dobbs ninguna. A veces la NFL funciona de manera muy curiosa.

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams:

Jalen Hurts lanzó para más de 300 yardas frente a Washington, ahora deberá hacerlo contra una férrea defensa secundaria de los Rams y Aaron Donald, que genera más presión que nadie en la liga.

New York Jets vs Denver Broncos:

Nathaniel Hackett contra Sean Payton y Zach Wilson frente a una de las peores defensas de la NFL. El partido podría ser mucho más interesante de lo que la mayoría piensa.

Kansas City Chiefs vs Minnesota Vikings:

Hace más de medio siglo se enfrentaron en un Super Bowl, hoy viven realidades completamente distintas.

Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers, el partido de la Semana 5 | NFL

No hay duda, el Cowboys vs 49ers sacará chispas y bien podría ser un campeonato de conferencia adelantado. Brock Purdy y compañía llegan invictos a enfrentar a una temible defensa comandada por Micah Parsons.

La jornada culmina con el Las Vegas Raiders vs Green Bay Packers en Monday Night Football.

