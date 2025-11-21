¡NO ES BROMA! Detienen a papá de mediocampista del América por presunto robo de camión con ropa

En las redes sociales se dio a conocer que detuvieron al papa de un mediocampista del América tras un presunto robo de un camión con mercancía de ropa deportiva.

La noticia la dio a conocer Carlos Jimenez en sus redes sociales y detalló que la detención fue en el Estado de México por la fiscalía. La policía detuvo a toda una banda criminal en la que se encontraba Bernabé ‘N’, padre de Diego Arriaga que es mediocampista del América.

CAE PAPÁ de MEDIOCAMPISTA del @ClubAmerica POR ROBAR CAMIÓN con ROPA @Nike

Bernabé Arriaga, papá del jugador Diego Arriaga fue detenido por agentes de @SS_Edomex y @FiscaliaEdomex

Con su banda se robó la unidad en @edomex

Así los detuvieron… El caso #C4ENALERTA

Luego de darse a conocer la noticia, las personas reaccionaron de diferente forma en las redes sociales. Un sector aprovechó para hacer burlas referentes al América por el suceso, con comentarios como:

"Esos del ame no hay liga para robar partidos y roban un camión".

"Jajajajaja pregunta, ¿por qué siempre los delincuentes tienen algo que ver con el América? Jajajaja"

Por otra parte, otro sector no estuvo de acuerdo que señalen al futbolista con lo que podría haber hecho su papá

"Mmm, es innecesario señalar al joven deportista".

"para que exhibir al chavo?"

Por el momento, no se ha dado ha conocer más información de la investigación que iniciaría contra Bernabé ‘N’ por el presunto robo del camión.

¿Quién es Diego Arriaga jugador del América?

Diego Osvaldo Arriaga García es futbolista del América, tiene 21 años y mide 1.74 metros. Es centrocampista y tiene un prometedor futuro por su nivel futbolístico.

Tuvo su debut en el primer equipo en el Clausura 2025 enfrentando al Querétaro. Suma minutos en cuatro juegos en la primera división. En el Apertura 2025, fue convocado en res encuentros pero no terminó teniendo minutos en el terreno de juego.

Arriaga destaca por un estilo vistoso y técnico, enfocado en la creación y el aporte ofensivo. Sus fortalezas incluyen: Duelos ofensivos, pases clave, defensa, recuperación, ágil en el regate y en el uno contra uno.