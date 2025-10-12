deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

Detroit Lions 3-7 Kansas City Chiefs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Detroit Lions visitan esta noche una de las aduanas más complicadas de la NFL para medirse a los Kansas City Chiefs en la Semana 6 de la NFL

patrick mahomes, chiefs
Azteca Deportes
Ritual NFL
Compartir

Los Detroit Lions visitan Arrowhead para medirse a los Kansas City Chiefs en el marco de la Semana 6 de la NFL. El conjunto felino intentará vencer a Patrick Mahomes y compañía en el cierre de la acción dominical. La escuadra de Andy Reid llega al duelo después de haber caído en su viaje a Jacksonville el lunes; los felinos llegan con racha de cuatro victorias consecutivas.

La ofensiva que comanda el quarterback Jared Goff es la que más puntos por partido pone en el marcador, toda vez que anotan 34.8 cada vez que pisan el emparrillado. Desafortunadamente para ellos, estarán sin sus dos esquineros titulares y tendrán que arreglárselas para detener el veloz ataque aéreo de los Chiefs.

Lo mismo puede decirse sobre Kansas City con relación a los Lions, pues la defensa de Steve Spagnuolo dejó bastantes dudas con su desempeño frente a los Jaguars.

Detroit Lions (Pertenece a NFL)
Kansas City Chiefs (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Azteca Deportes

Autor / Redactor

Azteca Deportes

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×