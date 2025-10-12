Detroit Lions 3-7 Kansas City Chiefs: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 5 de octubre, partido de la semana 5 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online y por internet

Los Detroit Lions visitan Arrowhead para medirse a los Kansas City Chiefs en el marco de la Semana 6 de la NFL. El conjunto felino intentará vencer a Patrick Mahomes y compañía en el cierre de la acción dominical. La escuadra de Andy Reid llega al duelo después de haber caído en su viaje a Jacksonville el lunes; los felinos llegan con racha de cuatro victorias consecutivas.

La ofensiva que comanda el quarterback Jared Goff es la que más puntos por partido pone en el marcador, toda vez que anotan 34.8 cada vez que pisan el emparrillado. Desafortunadamente para ellos, estarán sin sus dos esquineros titulares y tendrán que arreglárselas para detener el veloz ataque aéreo de los Chiefs.

Lo mismo puede decirse sobre Kansas City con relación a los Lions, pues la defensa de Steve Spagnuolo dejó bastantes dudas con su desempeño frente a los Jaguars.