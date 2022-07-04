Diablos Rojos gana la Guerra Civil ante Tigres en el Harp Helú

Los severos ataques ofensivos de los Diablos Rojos del México, provocaron una tarde explosiva de seis home runs, entre ellos uno solitario de Roberto Ramos en su debut con los Pingos, con el que la “Pandilla Escarlata” dio cuenta por 17-9 a los Tigres de Quintana Roo, para agenciarse la serie celebrada en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.

Ramos pegó cuadrangular en su primer turno al bat, en el segundo giro, y después se presentaron jonrones de Jesús Fabela (3), Michael Wing (3), Julián Ornelas (7), Ramón Flores (9) y Julián León (3), bambinazo con los que se anotaron 13 de las 17 carreras.

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El bat más encendido fue el de Ornelas, quien se fue de 5-4, con cinco impulsadas y dos anotadas. Julián León concluyó la jornada con cinco remolcadas y tres anotaciones para brillar en el choque que levanta pasiones como en épocas pasadas.

Presentación de nuevos lanzadores y sólida apertura

En la lomita, el abridor Alemao Hernández (2-2) trabajó cinco entradas en las que permitió cuatro imparables y dos carreras, con una base por bolas y tres chocolates, dejando su promedio de carreras limpias en 5.18.

En este duelo se dio el debut en la Liga Mexicana de los lanzadores Adrián Del Moral (23 años), Williams Ramírez y Conner Grenne. Los últimos tres outs los trabajó y sacó Bruce Rondón.

Fiesta de jonrones de Diablos vs Tigres

Los Diablos arrancaron con el desorden, con el ataque de seis anotaciones en el segundo giro, que se inauguró con el cuadrangular de Ramos y que fue seguida por doblete productor de dos carreras de Emmanuel Ávila, por imparable productor de Julián León y con vuelacercas de tres rayitas del jardinero izquierdo Jesús Fabela.

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La ofensiva siguió en el tercer rollo con cuatro carreras más, que se hicieron presentes de nuevo por la vía del jonrón: uno solitario de Michael Wing y otro de tres carreras de Julián Ornelas, con lo que la pizarra tuvo un 10-0 para los escarlatas.



Tigres se acercó a la tirilla en la Guerra Civil

Tigres descontó dos carreras en la cuarta pero Diablos contestó con tres carreras en la parte baja, para poner un 13-2 en el marcador. El juego se tornó tenso, cuando Tigres anotaron tres ocasiones en la sexta (13-5) y cuatro en la octava (13-9), pero los Rojos timbraron cuatro más, al cerrar ese rollo con el noveno vuelacercas del año de Ramón Flores y con bambinazo de tres anotaciones de León.



Lo que viene para Diablos y Tigres

Con la victoria, los Diablos Rojos ganan su serie 11 del año y ahora se preparan para visitar a los Acereros de Monclova de martes a jueves; el fin de semana visitarán a los Algodoneros de Unión Laguna. Tigres va a casa, y jugarán en contra de Bravos de León entre semana y el fin, se verán las caras ante los Pericos de Puebla.

FOTOS: CORTESÍA DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO