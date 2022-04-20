Diablos Rojos del México vs Toros de Tijuana Juego Inaugural

El playball de la Liga Mexicana de Beisbol se celebrará este jueves 21 de abril, con el Juego Inaugural entre los Diablos Rojos del México y los Toros de Tijuana, el cual podrás ver en vivo por Azteca Deportes.

DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO VS TOROS DE TIJUANA EN VIVO

Pasaron 218 días entre aquella noche en el Estadio Chevron en el que los Toros resultaron campeones de la LMB ante los Leones de Yucatán en una velada histórica por la remontada de los astados. Ahora la liga de verano, vuelve a la actividad con muchas cosas que ofrecer para hacer más importante la experiencia tanto en los parques, como en las transmisiones.

Como ocurrió en 2021 en el retorno de la LMB tras un 2020 complicado, Azteca Deportes se suma a las transmisiones de los partidos de esta campaña, con una oferta de dos partidos semanales, que serán martes y jueves, además de un número robusto de juegos de postemporada.

LMB, 5 puntos importantes de la temporada 2022

1.- Juegos a 7 entradas martes y miércoles: con la intención de agilizar el juego y tener partidos en los que los asistentes visiten aún más los parques y vean los duelos por las diferentes plataformas, la LMB jugará dos días, partidos más breves.

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2.- Tecnología de punta: los juegos de la LMB integrarán tecnología para las transmisiones, en donde se verá la velocidad de los lanzamientos, las parábolas de los batazos y la zona de strike en cada pitcheo.

3.- Inversión en los estadios: La LMB mejoró la iluminación de algunos parques, para que las transmisiones fueran de amyor calidad.

4.- Partidos de temporada: Cada equipo jugará 90 partidos, y sumarán en total en la campaña regular, 810 encuentros. Es más larga que el año pasado en el que cada novena disputó 60 duelos.

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5.- Fechas importantes de la LMB: La temporada inicia el 21 de abril y termina el domingo 7 de agosto. El Juego de Estrellas será el del 17 al 19 de junio en Monclova. Las fechas de los playoffs: Primer playoff, 10-18 de agosto; Serie de Zona, 20-28 de agosto; Serie de Campeonato, 30 de agosto al 7 de septiembre y la Serie del Rey del 9 al 17 de septiembre.