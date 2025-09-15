¡DE LOCOS! Estrella de Kansas City rompe un récord más en su carrera

Salvador Pérez escribió una página más en su ya destacada carrera: el veterano receptor de los Kansas City Royals alcanzó la marca de 300 jonrones y 1,000 carreras impulsadas (RBI) en las Grandes Ligas, un doble hito que llegó durante el partido frente a los Philadelphia Phillies. La señalada noche, Pérez conectó dos cuadrangulares y fue el segundo bambinazo, en la tercera entrada, el que le permitió cerrar ambos conteos históricos.

El contexto del logro amplifica su valor; convertirse en un receptor con 300 jonrones es algo sumamente poco frecuente en la historia de la MLB. Con ese registro, Pérez se suma a un grupo muy selecto de catchers que han alcanzado la barrera de los 300 cuadrangulares, una lista que resalta tanto su poder como la longevidad en una posición tan exigente físicamente. A pesar de la celebración personal, el jugador mismo recordó que el triunfo colectivo es lo primordial: “Me sentiría mejor si hubiésemos ganado el juego”, dijo tras haber concluido el duelo de los Royals.

¿Qué lugar usa Salvador Pérez en la historia de Kansas City?

Para la franquicia, el hito tiene un matiz especial: Salvador Pérez se convierte en apenas el segundo jugador en la historia de los Royals en alcanzar los 300 jonrones, quedando únicamente detrás de la leyenda George Brett en esa tabla, lo que reafirma la trascendencia de su perfil dentro del club y su cercanía a marcas históricas de Kansas City.

¿Por qué fue un festejo amargo para Salvador Pérez?

La noche no estuvo exenta de matices, aunque Pérez celebró en lo individual con los batazos decisivos, los Royals cayeron en ese encuentro, algo que redujo el festejo a emotivos saludos en el terreno y agradecimientos a la afición. Analistas de Grandes Ligas han destacado la carrera de Pérez no sólo por sus números, incluyendo premios y reconocimientos a lo largo de los años, sino también por su liderazgo como capitán y por la consistencia que ha demostrado temporada tras temporada.

Con los 300 jonrones y las 1,000 impulsadas ya en su hoja de vida, Salvador Pérez refuerza su legado como uno de los catchers más productivos de la era moderna y avanza en su camino hacia la consideración histórica dentro de la franquicia y la liga. Para los Royals y sus seguidores, la meta ahora será ver cómo esos números empujan al equipo en la recta final de la temporada.

