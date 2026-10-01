Días y HORA EXACTA para ver las Prácticas, la Clasificación y la Carrera del GP de Baréin de la Formula 1 2026

Sigue la actividad de la Formula 1 y se disputa el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 2026 este fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang, en Kuala Lumpur.

Es la fecha 16 de la temporada, un fin de semana que cuenta con las tres prácticas, clasificación y carrera a 56 vueltas, algo descatado en la edición pues tradicionalmente son 57 vueltas en el Circuito Internacional de Sakhir, pero la edición de 2026 se llevará acabao en el Circuito de Sepang en Malasia y contará solo con 56 vueltas.

Fechas y HORA EXACTA para ver las Prácticas, la Clasificación y la Carrera del GP

Todo comienza con la Práctica 1, que inicia con las actividades del GP de Baréin, inicia este jueves 1 de octubre a las 22:30 horas tiempo del centro de México con duración de una hora. La Práctica 2 llega en la madrugada del viernes 2 de octubre a las 02:00 am tiempo del centro de México, vuelta clave para simular el ritmo de carrera por tener un horario similar al de la clasificación y la carrera.

La Práctica 3 es el viernes 2 de octubre a las 22:30 horas tiempo del centro de México. Es el último ensayo libre antes de definir la parrilla. Posteriormente se da paso a la clasificación que se disputa el sábado 3 de octubre a las 02:00 am tiempo del centro de México, en el formato habitual de Q1, Q2 y Q3.

La carrera es el domingo 4 de octubre a la 01:00 am hora del centro de México. Son 56 vueltas o un máximo de dos horas.

Los horarios podrían tener un cambio por las condiciones climáticas, por lo que es importante estar al pendiente de lo que pueda informar la FIA.