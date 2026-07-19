Dibu Martínez: cuál es el nivel de estudios del arquero de Argentina

España logró quitarle la corona a Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, Emiliano Martínez contó con una importante participación con La Albiceleste que le puso dentro de los libros de historia.

Según reportes desde Argentina, “Dibu” Martínez contó con una infancia complicada en su natal Mar de la Plata. Lo cual le valió dejar sus estudios con apenas 12 años para suspender su grado de estudios superiores. Siendo su apuesta el comenzar una carrera como futbolista.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez|





El paso de Emiliano Martínez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Emiliano Martínez logró disputar todos los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de Argentina. El equipo celeste encabezó el Grupo H con tres triunfos en tres partidos. En los Dieciseisavos de Final ante Cabo Verde por un marcador final de 3 a 2.

En los Octavos de Final ante Egipto, Emiliano Martínez fue clave para sacar el triunfo por 3 a 2. Mientras que en los Cuartos de Final vencieron 3 a 1 en los tiempos extra a Suiza. Su camino a la gran final se concretó luego de ganarle a Inglaterra por un emocionante 2 a 1.

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El récord de Emiliano Martínez con la Selección de Argentina

La Selección de Argentina ya tiene a Emiliano Martínez como uno de sus referentes históricos al ser el arquero con más partidos en la Copa Mundial de la FIFA™. Algo relevante ya que a Martínez solo le bastó jugar dos justas mundialistas para poder lograr dicho récord.

Emiliano Martínez logró ganar un Mundial con Argentina en Qatar 2022

Emiliano Martínez encabeza la lista con 14 partidos disputados, seguido por Ubaldo "Pato" Fillol con 13 partidos y Sergio Romero con 13. En su trayectoria con la Selección de Argentina suma 61 encuentros disputados, siendo su debut con La Albiceleste en junio del 2021 ante Chile.