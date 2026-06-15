Dibu Martínez desafía la alerta de tornado en Kansas City y sube una increíble historia a sus redes

En el mundo del futbol, hay leyes que no entienden de meteorología ni de alertas climáticas. La Selección Argentina, concentrada en Kansas City de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA™, dejó claro que el ritual del asado es sagrado e innegociable. Ni siquiera un aviso de tornado pudo frenar la tradición del país sudamericano, y el encargado de inmortalizar la hazaña fue, como no podía ser de otra forma, Emiliano Martínez.

🤯 ¿Lo de la Selección Argentina?



Tormenta eléctrica y alerta de tornado y tienen a los cocineros del equipo al aire libre jugándose el tipo. La charla de riesgos laborales no aplica allí, ¿no?



Y lo peor es el Dibu subiéndolo a redes sociales como si nada…… — Madrid Sports (@MadridSports_) June 14, 2026

A través de sus historias de Instagram, el portero nacido en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires) compartió con sus seguidores cómo el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se enfrentaba con las condiciones extremas. En la filmación se observa al "23" gritando con eufóricamente mientras alterna la cámara entre el asador y un exterior donde la ciudad de Kansas City sufría los embates de fuertes vientos y una tormenta eléctrica implacable. "Peleamos contra viento y marea", sentenció "Dieguito", el encargado de cocinar la típica comida sudamericana, mientras las brasas resistían el temporal junto a costillares y chorizos. "Mirá qué crack, mirá lo que es esto", celebró el Dibu, reafirmando que ni un tornado detiene el espíritu de la Albiceleste.

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El Dibu Martinez quiere ser titular

Más allá del humor y la camaradería, la publicación dejó una lectura muy positiva para el cuerpo técnico argentino: el estado físico del arquero titular. Martínez, que se entrena con una intensidad creciente, se perfila para estar bajo los tres palos en el debut del próximo martes contra Argelia.

La tranquilidad llega tras semanas de incertidumbre. Cabe recordar que el portero del Aston Villa sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha durante la final de la Europa League a finales de mayo. Dicha lesión, aunque no le impidió terminar aquel partido, lo marginó de los amistosos frente a Honduras e Islandia para evitar riesgos innecesarios.

Una recuperación milagrosa

La evolución de Emi Martínez ha sido sumamente alentadora. Según los últimos reportes médicos de esta semana, el callo óseo ha consolidado correctamente y la zona afectada presenta una mejora notable. Esta evolución permitió que el arquero volviera a entrenarse con guantes y, en las prácticas más recientes, se lo observó utilizando su mano derecha con total normalidad en ejercicios específicos, despejando cualquier duda sobre su presencia en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA™.