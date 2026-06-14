Qué necesita México para clasificar en el Mundial 2026: el panorama previo a Corea del Sur

La selección mexicana logró realizar un gran papel en lo que fue su primer partido en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cosechando un triunfo ante Sudáfrica por 2 a 0 a su favor. Ahora bien, la afición pretende conocer todos los detalles que se relacionan con los resultados necesarios para avanzar a la siguiente instancia del certamen.

La primera opción está vinculada con un triunfo o un empate. Si el equipo nacional logra quedarse con los tres puntos, podrá ubicarse dentro de los primeros lugares de su grupo, situación que le impedirá esperar resultados de un tercero en el tramo final de esta fase del campeonato.

En caso de un empate, su posición sigue siendo sólida, ya que tiene una buena diferencia de goles y además esto le permitiría, al menos, mantenerse en las posiciones de privilegio ante situaciones desalentadoras que puedan ocurrir en el último enfrentamiento.

Pero, si ante los coreanos la derrota termina apareciendo en el tanteador, la situación estaría un poco complicada, ya que el equipo conducido por el Vasco tendría que apostarlo todo para triunfar en el cruce ante República Checa del próximo miércoles 24 de junio.

Lo cierto es que después de haber salido con los ánimos en lo más alto del partido ante los sudafricanos, el equipo es consciente de que hay varias motivaciones que le servirán como combustible para poder hacerse de buenos resultados durante los próximos retos que deberá atender en el actual certamen internacional.

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