Dibu Martínez: cuál es el sueldo del arquero de Argentina POR HORA

Emiliano "Dibu" Martínez se ha consagrado como una de las figuras más importantes de la Selección Argentina. Su consagración en la Copa Mundial de la FIFA™ en Qatar 2022 le sentó como uno de los mejores porteros del mundo.

En ese sentido, el papel del “Dibu” con Argentina le valió una serie de contratos que le ponen como uno de los mejor pagados en su posición, lo cual le valió consagrarse como uno de los pilares del Aston Villa. De acuerdo con reportes en Inglaterra, se estima que el salario del portero argentino ronda los 10.33 millones de dólares al año.

Emiliano Martínez juega su segunda Copa Mundial de la FIFA™

El contrato de Dibu Martínez, el portero de la Selección de Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez cuenta con un contrato vigente con el Aston Villa hasta el año 2029, contando con un importante salario que se puede resumir a 28,219 dólares por día o bien 1,175 dólares por hora, dejando en claro que su calidad dentro del terreno de juego se ve reflejado por el salario que cobra actualmente en la Premier League.

Según datos de Transfermarkt, Martínez suma un total de 256 partidos en el Aston Villa, los cuales se desglosan en un total de 305 goles en contra, 80 porterías a cero, 26 tarjetas amarillas y una tarjeta roja, además de cotizar su carta en el mercado en 13.76 millones de dólares.

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El récord del “Dibu” Martínez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ significó un nuevo récord al ser el portero argentino con más partidos disputados en la historia del torneo, algo que hay que destacar debido a que la participación de Dibu Martínez se resume hasta el momento en dos Mundiales.

Emiliano Martínez es el arquero argentino con más partidos disputados en la Copa Mundial de la FIFA™

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El récord lo ostentaba Ubaldo Filol tras sumar 13 partidos, reconocido por ganar el Mundial en Argentina 1978. En la tercera posición se encuentra Sergio Romero tras disputar Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, sumando un total de 12 partidos con el conjunto argentino.

