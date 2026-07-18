Figura de Argentina jugaría la Final del Mundial 2026 lesionado: “Me duele todos los días”

La Selección de Argentina afronta las últimas horas de preparación previas al partido por el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España y el gran duelo ya se comenzó a jugar en las conferencias de prensa reglamentarias. En esta ocasión, fue Emiliano 'Dibu' Martínez quien acompañó al estratega Lionel Scaloni a dialogar con los medios. En ese marco, el portero argentino hizo hincapié en la lesión que lo ha tenido a maltraer durante toda la justa mundialista.

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Dibu es una de las máximas figuras de la Albiceleste|Crédito: @argentina

Las declaraciones del guardameta marplatense encendieron las alarmas de los aficionados al revelar que compite con una dolencia persistente en el dedo anular: "Todavía me duele la mano todos los días, sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, todos los especialistas que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que me tenía que operar. En la fase de grupos no pude entrenar, pero desde octavos ya no pensé y me siento mucho mejor".

Cabe destacar que estos problemas físicos en su mano, el Dibu lo arrastra desde antes del comienzo de la competencia ecuménica. Además, Martínez se refirió a como está atravesando este mundial: "Estoy disfrutando este Mundial mucho más que el pasado. Sufrí mucho post Arabia. Me llegaron pocas veces y me metieron goles. Solo tuve un rol decisivo en los penales. Creo que estoy jugando mejor con los pies ahora. Voy a salir el domingo a la cancha y me vas a ver sonriendo".

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El portero reconoció de forma pública que la mano le genera molestias físicas cotidianas durante los encuentros, sin embargo Martínez ha ido de menor a mayor en la competencia. El portero no sufrió goles en contra en la fase de grupos, sin embargo en dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales si. De todas maneras, en los duelos ante Inglaterra y Suiza, se lo observó de gran forma teniendo intervenciones descisivas para el resultado final de los partidos.