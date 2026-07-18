Los dos dilemas que enfrenta Argentina para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: esta es la posible alineación

Este domingo 19 de julio, la Selección Argentina va a estar enfrentando a España en lo que será la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un cotejo que se va a estar celebrando en la ciudad de Nueva York. Contemplando la importancia de este reto, Lionel Scaloni aún tiene dudas para definir el once titular. ¿Cuáles serían los jugadores que podrían comenzar en el plantel inicialista ante su par europeo?

Como se volvió costumbre, el DT de la campeona defensora no dio indicios sobre el equipo que usó durante sus enfrentamientos, pero existen posibilidades de que en su cabeza rondan algunas dudas para definir el conjunto que saltará a disputar los primeros minutos del encuentro ante su similar español.

El primer dilema está vinculado con la zona defensiva, espacio del campo en donde Nahuel Molina no tuvo una buena performance en lo que fue su cruce ante los ingleses. Para remediar este asunto, el estratega incorporaría a Gonzalo Montiel, lateral que puede detener los intereses del equipo del Viejo Continente.

Un poco más adelante, en el mediocampo, aparece el segundo interrogante para el nacido en Pujato. La recuperación de Rodrigo De Paul le ofrece al estratega una variante muy interesante en un equipo que se presentó con Giuliano Simeone en el juego anterior y en el que también mostró señales de rendimiento la incorporación de Nicolás González.

¿Cuál sería la probable alineación de la Selección Argentina para afrontar la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

A falta de horas para el pitazo inicial el equipo que tendría en mente Lionel Scaloni estaría conformado por los siguientes jugadores: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul o Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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