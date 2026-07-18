Creer o reventar: Argentina siguió esta cábala durante el Mundial 2026 y ganaron todos sus partidos

Argentina quiere mantener su condición y por ello este domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York se va a estar enfrentando ante España con la idea de celebrar un título que puede ser recordado durante toda la historia. ¿Cuál fue la cábala que los acompañó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo a información suministrada por TyC Sports, los campeones del mundo siguen a rajatabla una fiel costumbre que les da suerte y los hechos lo comprobaron. El ritual del éxito es nada más y nada menos que el tradicional asado que la delegación consume semanalmente.

En este evento, los de Scaloni comparten su intimidad y además disfrutan de una deliciosa receta que seguramente les otorga las energías suficientes para encarar de la mejor manera sus retos que enfrentaron en la actual justa orbital.

Esta situación también fue confirmada por el presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), quien en sus redes sociales replicó un posteo en el que hace referencia a la cena que tienen los sudamericanos. "Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda", apuntó el directivo.

EL ÚLTIMO ASADO DE ARGENTINA.



ANTES DE LA FINAL DEL MUNDO. 🥩🇦🇷 pic.twitter.com/Xgx68K0G8d — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 18, 2026

¿Cuál fue el camino que tuvo que superar Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El equipo sudamericano comenzó su participación en el actual certamen con el puntaje perfecto en lo que fue la instancia de la Fase de Grupos en donde se impuso sobre Argelia, Austria y Jordania respectivamente.

En los 16avos de Final se midió ante Cabo Verde, combinado nacional al que superó con un ajustado 3 a 2 en el tanteador. En Octavos, el rival fue Egipto, otro equipo que estuvo muy cerca de eliminarlo tras un dramático 3 a 2 en el score.

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Para los Cuartos de Final, los sudamericanos se encontraron con Suiza, oponente que los llevó al alargue en una cita que finalizó con un 3 a 1 en la pizarra.

Ya en las Semifinales del campeonato, la campeona defensora se cruzó con Inglaterra en una contienda que concluyó con un triunfo para los de Scaloni por 2 a 1, un resultado que les permitió regresar a la instancia definitoria de la cita internacional.