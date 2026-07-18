Francia vs Inglaterra: qué selección vale más y cuál es el jugador más caro de todos en el Mundial 2026

La definición de las fases finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ expone las diferencias económicas existentes entre las plantillas más poderosas del planeta fútbol. Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan hoy en el Estadio Miami por el tercer y cuarto puesto de la justa mundialista y concentrarán las miradas no solo de los fanáticos del futbol, sino también de los analistas de finanzas debido al altísimo valor de mercado que acumulan sus jugadores de élite.

Francia vs Inglaterra definen el tercer puesto

Según la plataforma especializada en tasación deportiva, Transfermarkt, la Selección de Francia supera a la Selección de Inglaterra en el valor total de su plantel oficial. La tasación de la escuadra gala se sitúa en una cifra récord de 1.520 millones de euros de acuerdo con las últimas actualizaciones de la plataforma alemana de estadísticas. Por su parte, el combinado de los Tres Leones registra un valor de mercado global de 1.360 millones de euros por la totalidad de sus veintiséis futbolistas inscriptos.

Kylian Mbappé funciona como el principal motor económico del conjunto dirigido por Didier Deschamps al sostener una ficha personal fijada en 180 millones de euros. En contraste, el mediocampista Jude Bellingham comanda las finanzas del seleccionado británico con una valoración de mercado que alcanza los 130 millones de euros.

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El jugador más caro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estará presente en la final

La Selección de España jugará mañana la final de la justa mundialista ante Argentina y tendrá en cancha al jugador de mayor valor de toda la competencia. El juvenil extremo Lamine Yamal lidera el ranking mundial absoluto según Transfermarkt, con una cotización individual establecida en 200 millones de euros.

Con la presencia de Yamal en cancha, la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el escenario perfecto para que el juvenil se destaque de una vez por todas en el certamen. Con Lionel Messi enfrente, la motivación aún puede aumentar, todo por definirse.