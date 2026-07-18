Lionel Messi no se guardó ningún elogio para Lamine Yamal: “Es un referente mundial”

La antesala de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina, quedó marcada por el testimonio del capitán de la Selección albiceleste en la previa del partido definitivo por el título en Nueva York. El astro rosarino participó de un evento con grandes figuras del deporte mundial y aprovechó para enviar un mensaje a Lamine Yamal antes de lo que será el duelo por el anhelado trofeo el día de mañana.

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Messi optó por destacar el presente futbolístico de la joven estrella del FC Barcelona y se refirió a la foto viral que tiene con Yamal de pequeño: "Lamine es grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante. Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida".

Además, explicó detalles de la foto que realizaron ambos hace tiempo "Hice una foto cuando era bebé y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura pero es uno de los mejores del mundo en este momento. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil intentaremos", culmino Messi.

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Messi vs Yamal, duelo de generaciones en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La final de la justa mundialista tendrá un enfrentamiento inédito e histórico entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Un duelo generacional que marca también la vigencia del astro argentino y la inminente estrella que está cada vez más cerca de destaparse como lo es el delantero de origen marroquí.

Messi en una nueva final, Yamal en su primera, la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene todo para quedar en los grandes libros de historia.