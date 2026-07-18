“No te hagas el picante": Sergio Agüero le contesta a Laporte previo a la final entre España y Argentina

La cuenta regresiva para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre los seleccionados de Argentina y España sumó un nuevo capítulo de alta tensión previo al tan ansiado duelo. El cruce verbal involucró a dos excompañeros del Manchester City tras las declaraciones iniciales vertidas por el defensor de la escuadra ibérica Aymeric Laporte sobre la manera de jugar del conjunto albiceleste, fue Sergio 'Kun' Agüero quien salió a contestarle a su antiguo compañero de plantel.

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Laporte se refirió en la previa a la agresividad que muestra el conjunto argentino durante los partidos y dejó un mensaje para el arbitraje: "En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso no debería permitirse en competiciones así, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada".

Ante estas declaraciones, el exfutbolista del seleccionado argentino, Sergio Agüero le envió mensaje a Laporte diciendo "Mira que jugamos juntos en el Manchester City, acabas de decir que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, ¿que es lo que te extraña? no te hagas el picante que cuando nos vemos, arrugas", finalizó el Kun en tono de broma, respondiendo a los dichos del central español.

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El conjunto español dirigido por Luis De La Fuente arribó a esta instancia tras dejar afuera a Francia en un duelo que quedó marcado por la amplia superioridad que mostró España ante el seleccionado galo. Con la pelota en los pies, el conjunto ibérico desactivó las grandes estrellas del combinado dirigido por Deschamps y logró una victoria por dos tantos contra cero.

Mientras tanto, los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de épica en épica, ya que ante Inglaterra también volvieron a dar una muestra de carácter en los últimos minutos y dieron vuelta el partido que finalizó dos a uno.