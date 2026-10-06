Diego Calzada; una persona detrás del runner e influencer

Una cafetería parece ser el sitio ideal para una entrevista que se convirtió en charla unos instantes después. Diego Calzada, influencer del mundo del running que se atreve a dar el siguiente paso para no quedarse simplemente en eso ''el que corre'' es el personaje de hoy. Gorra de los San Diego Padres, un teléfono y un latte, en la entrada quedaron sus más de 300 mil seguidores en redes sociales y se sienta él, el que tomó una decisión que le cambiaría la vida tras una ruptura sentimental.

Es la primera vez que nos vemos, no obstante, me cuenta todo como si fuera un amigo de toda la vida: ''Empecé a correr más en forma porqué corté con una novia, entonces todo el tema de no saber qué hacer con mi vida, estar como un poquito frustrado, no tener un rumbo, me lo dio el correr, me dio estructura.'', la charla con Diego empieza potente, sin apariencias y ''con mensaje'' algo que el influencer quiere dejar de legado en esta etapa de su vida.

''Cuando no sabes qué pasa en tu vida, en tener algo que sea muy tuyo, el decidir tener un propósito te da estabilidad. Mi hermano (José Ramones) en ese entonces empezó a hacer vídeos, yo le ayudaba...me gustó ver físicamente lo que tenía en la mente. Pensé, me gustaría compartir esta experiencia de correr, si a mí me ayudó tanto, estoy seguro que también a otras personas.'', destaca Calzada tras un sorbo de café y en ese momento te das cuenta que hay una persona detrás de la lente del teléfono.

El running como puerta de entrada

Diego se sincera sobre el tema de los influencers en el mundo del running y cómo tiene armas de doble filo compartir contenido ante miles de personas: ''Gracias a Dios, a la comunidad he ido creciendo, nunca me imaginé nada de esto. Siempre parto mis vídeos con lo que a mí me funciona, yo no soy coach, las personas a veces no quieren compartir porque no son expertos. Lo que conectó conmigo fue eso, el no ser experto, el ir aprendiendo sobre la marcha.

Mi primer vídeo lo subí sin salir en cámara, con según yo una voz muy experta. Los comentarios buenos o malos son una barrera entre los que realmente quieren hacerlo y los que no. Una prueba del universo, de verdad quieres esto, ahí te va ese comentario. Si me pasa algo interesante, lo anoto y lo desarrollo.'', me comenta y saca una pequeña libreta de apuntes que parece ser hoy uno de sus más grandes tesoros.

Obviamente, el mundo ve a Calzada como un tipo que ''vive de correr'' o el que ''trabaja atrás de un celular'', sin embargo, también hay días malos para los influencers: ''Agarras una resiliencia, tal vez le metiste toda tu alma a un vídeo y no jaló. Es paciencia, es confianza y creer que tienes un propósito mucho más grande. Sí el propósito solo es la fama, es uno muy vacío y el mío es motivar, inspirar, que a la gente le mueva el vídeo.''

Con la mira en el mañana

Atrás quedaron los nervios de dos personas que se conocieron momentos atrás y se tocan temas más personales, algo a lo que el ''runner'' le apuesta en su contenido actualmente: ''Estoy muy feliz de compartir parte de mi vida, evidentemente compartiré de correr, estoy haciendo mini documentales en Youtube. Trato de ser cuidadoso con lo que comparto, nunca me vas a ver hablar de mi novia, eso es mío. Lo del cabello me dio una paz, ya nadie puede dañarme con ello.

Puedo decir con total certeza que a la gente que me rodea le gusta lo que hago, el contenido que se comparte es de valor. No estoy compartiendo mensajes vacíos. Me fascina lo que hago, pero no estoy satisfecho, siempre quiero crear el mejor vídeo posible. Hoy en día puedo regresar a mi teléfono ver mis videos y todos me encantan, antes no era así, era subir por subir por más views, más likes. '', comenta tras darle las gracias a la chica que le retira la taza del café.