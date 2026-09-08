Era uno de los más queridos y populares de la Liga MX, pero un trágico accidente le arrebató la vida inesperadamente

La Liga BBVA MX ha tenido la desafortunada suerte de vivir consecuencias letales a través de futbolistas que han perdido la vida por cuestiones ajenas al deporte, lo cual ha hecho que los aficionados se replanteen la necesidad de disfrutar cada vez más su participación en el campo.

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Para muestra de ello está lo que ocurrió hace un par de años con Diego Chávez, futbolista que formaba parte del FC Juárez de la Liga BBVA MX y que desafortunadamente perdió la vida luego de un accidente automovilístico, por lo que no está de más conocer los detalles al respecto.

¿Qué pasó con Diego Chávez, figura de la Liga BBVA MX?

Fue el pasado 14 de septiembre del 2024 cuando Diego, el Puma Chávez, perdió la vida a los 28 años de edad luego de formar parte de un terrible accidente automovilístico en Ciudad Juárez, lugar en donde residía toda vez que en ese momento formaba parte del conjunto fronterizo.

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El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Diego Chávez, jugador de FC Juárez.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.



Q.E.P.D. pic.twitter.com/4MN18oEvFE — Club América (@ClubAmerica) February 14, 2024

Los informes relatan que Diego Chávez, en ese entonces atacante del FC Juárez, impactó su vehículo directamente contra un poste a alta velocidad. La situación se habría llevado a cabo en las avenidas Vicente Guerrero y Antonio Bermúdez, esto en la frontera del país.

Vale mencionar que el debut profesional de Diego Chávez se dio con los Tiburones Rojos del Veracruz en 2015, por lo que cumplió nueve años en el balompié profesional. Con ello, el nacido el 2 de noviembre de 1995 perdió la vida en uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Qué logros obtuvo el Puma Chávez en la Liga BBVA MX?

A lo largo de su carrera como profesional en la Liga BBVA MX, Diego Chávez formó parte de equipos como el Veracruz, el Toluca, el Salamanca de España y, finalmente, el FC Juárez, institución en donde registró tres anotaciones y un pase a gol en 46 duelos disputados.