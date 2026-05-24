El crack mexicoamericano que Alejandro Zendejas dejaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alejandro Zendejas recibió una noticia inesperada pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien no fue considerado para los partidos más recientes de Estados Unidos, el mexicoamericano estaría dentro de la lista definitiva de Mauricio Pochettino para disputar el certamen mundialista. Sin embargo, su inclusión en la convocatoria dejaría sin Copa del Mundo a una de las promesas más interesantes del futbol estadounidense.

Según la información que compartió el prestigioso medio The Guardian, el estratega argentino ya tendría definidos a los 26 jugadores que representarán al combinado de Barras y Estrellas en el Mundial 2026. El futbolista del Club América integra de forma sorpresiva la lista, pero su lugar en la convocatoria dejó sin hueco a Diego Luna, jugador del Real Salt Lake de la MLS.

Diego Luna se queda sin Mundial

A pesar de tener padres mexicanos, Luna nació en suelo estadounidense y forjó su carrera como futbolista profesional desde cero allí. El mediapunta del Real Salt Lake formó parte del proceso mundialista de Estados Unidos durante todo el 2025, pero de forma sorpresiva, se quedó fuera de los últimos amistosos del equipo: ante Portugal y contra Bélgica.

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Su último juego con el seleccionado norteamericano fue el 19 de noviembre de 2025, cuando Estados Unidos logró golear inesperadamente por 5-1 a Uruguay en un amistoso internacional. A pesar de ser considerado uno de los talentos más interesantes del futbol estadounidense, Luna no cumplirá su sueño de representar a su país en una Copa del Mundo.

Luna nunca estuvo cerca de jugar para México

Pese a tener la posibilidad de representar al seleccionado mexicano gracias a sus padres, Luna nunca estuvo cerca de sumarse al equipo. Desde muy pequeño, formó parte de las divisiones juveniles de Estados Unidos jugando para la categoría Sub-16. Siempre estuvo bajo la mirada de los directivos estadounidenses, hasta que le tocó ser llamado a la Mayor en enero de 2024.

Oriundo de California, el futbolista de 22 años se formó en la academia del San José Earthquakes y Barca Academy. Tuvo un pequeño paso por El Paso, equipo que juega en la USL Championship, segunda división del futbol estadounidense. Finalmente, fue en 2022 cuando dio el salto definitivo a la MLS tras ser fichado por el Real Salt Lake a cambio de 300 mil dólares por la totalidad de su ficha.

En estos momentos, Diego Luna es uno de los jugadores más destacados de la MLS y, según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 8 millones de euros. El talentoso futbolista ya ha recibido ofrecimientos de clubes europeos y se estima que no tendrá mucho tiempo más en Estados Unidos. Sin embargo, su calidad no parece ser suficiente para Pochettino.

