¡ÚLTIMA HORA! Alejandro Zandejas aparecería en la convocatoria de Estados Unidos para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estados Unidos, que es entrenado por Mauricio Pochettino tendría lista su convocatoria de 26 futbolistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la cual se ha filtrado este sábado a 19 días del Mundial, revelándose como sorpresa y grata noticia para el club América que Alejandro Zendejas se ha metido a la lista final.

Zendejas, de 28 años de edad y que milita en las Águilas del América aparece de acuerdo a la información de The Guardian, que asegura que esa es la lista que Pochettino ha definido para encarar el Mundial en casa. La aparición de Zendejas es la sorpresa más grande y la que más polémica ha generado en medios de los Estados Unidos.

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El delantero o enganche de las Águilas, quien porta el 10 en el esquema de André Jardine decidió hace tiempo decantarse por la Selección de los Estados Unidos y parece que por fin tendría una consecuencia positiva esa decisión que en su momento generó controversia.

En los 26 convocados, son 16 futbolistas los que militan en Europa y en equipos importantes como el caso de Pulisic en el Milan, Tillman en el Leverkusen o McKennie en la Juventus. El llamado de Pochettino parece desafiante y se estima que podría tener un buen papel en la justa del verano.

According to The Guardian, this is Mauricio Pochettino’s 26-man roster for the #USMNT 2026 World Cup.



Alejandro Zendejas is IN, but Tanner Tessman is OUT. pic.twitter.com/2VbN6C0CO2 — herculez gomez (@herculezg) May 23, 2026

Porteros (3): Chris Brady* (Chicago Fire, 0 caps/0 goals), Matt Freese* (New York City, 14/0), Matt Turner (New England Revolution, 53/0)

Defensas (10): Max Arfsten* (Columbus Crew, 18/1), Sergiño Dest (PSV, 37/2), Alex Freeman* (Villarreal, 15/2), Mark McKenzie* (Toulouse, 27/0), Tim Ream (Charlotte FC, 80/1), Chris Richards* (Crystal Palace, 36/3), Antonee Robinson (Fulham, 52/4), Miles Robinson* (FC Cincinnati, 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, 24/0), Auston Trusty* (Celtic, 6/0)

Medios (4): Tyler Adams (AFC Bournemouth, 52/2), Sebastian Berhalter* (Vancouver Whitecaps, 11/1), Weston McKennie (Juventus, 64/12), Cristian Roldan (Seattle Sounders, 45/0)

Medios ofensivos (6): Brenden Aaronson (Leeds United, 57/9), Christian Pulisic (Milan, 84/32), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, 36/9), Malik Tillman* (Bayer Leverkusen, 28/3), Tim Weah (Marseille, 49/7), Alejandro Zendejas* (Club América, 13/2)

Delanteros: Folarin Balogun* (AS Monaco, 25/8), Ricardo Pepi* (PSV, 35/13), Haji Wright (Coventry City, 20/7)

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El calendario de Estados Unidos para el Mundial del 2026